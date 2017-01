Cooperativista del Comercio, la Gastronomía y los servicios clamaron por el perfeccionamiento de la legislación que regula su funcionamiento





Durante las sesiones de la comisión encargada de discutir la implementación de las normas legislativas aprobadas en el año 2012 como resultado de la política de los nuevos modelos de gestión en el sector, algunos de los participantes expusieron cómo en la práctica estas normas afectaban en estos instantes su funcionamiento y desarrollo, o lo que es igual, a cinco años de dictadas, la experiencia superó lo dispuesto.

La presidenta de la CNA 122 de Marianao planteó que los tres meses de contratación previstos por la ley antes de decidir si pasar a socio al contratado o prescindir de él, es un tiempo muy corto que no permite conocer las características de la persona en cuestión.

En tal sentido, dijo, en la reunión de socios acordaron modificar los estatutos y extender esta prerrogativa por un año.

Una representante de la cooperativa de gastronomía de San Cristóbal, Artemisa, relató cómo ante la salida de su contadora por licencia de maternidad decidieron contratar a una trabajadora por ese tiempo pues era imposible acogerse a los tres meses en una actividad tan complicada.

Vivian Hernández Torres, abogada de Consultores y Abogados Internacionales (CONABI) presente en el taller en representación del Ministerio de Justicia (MINJUS) subrayó, en exclusiva para la ACN, que con el tema de la legislación de las cooperativas todos están en un proceso de aprendizaje.

Al redactarse esas normas, aclaró, teníamos algunas ideas de cómo podían funcionar pero la marcha sobrepasó los propósitos iniciales y ha sido mucho más rica que cualquier previsión legal.

Por tanto este taller, de conjunto con otras acciones emprendidas servirá como laboratorio para buscar el rumbo correcto y perfeccionar la norma jurídica, acotó la especialista.

Muchos cooperativas, explicó, tienden a violar la legislación porque no han sido debidamente instruidos de que no pueden cambiar la ley o porque no se le ha dado una alternativa de solución al problema presentado, pero el cooperativista, como promedio, es respetuoso de la legalidad y eso lo hemos constatado en visitas e inspecciones, incluso de conjunto con el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).

Con relación a los Estatutos, acotó Hernández Torres, estos constituyen la ley de la cooperativa y les permiten a los socios compensar las insuficiencia donde la legislación no lo cubre todo o en los casos en los cuales puedan ampliar el texto jurídico, pero lo que no pueden hacer, abundó, es ir más lejos de lo que refrenda la letra de esa ley.

Hernández Torres refirió que en estos momentos las normas están implementándose pero algunas de ellas, como la referida a las restricciones de contratar trabajadores por tres meses y en concordancia con el 10 por ciento de la cantidad de cooperativistas, afecta a todos pero especialmente a las más pequeñas, limitadas solo a uno o dos contratos por ese tiempo.

También afectan las licencias por enfermedad o maternidad porque al prolongarse en el tiempo se abre la incógnita de quién y cómo va a sustituirse a ese trabajador sin la necesidad de prescindir de su servicio, refirió la especialista.

Otra de las lagunas que lastran el trabajo de las CNA, según la abogada, es la falta de capacitación y de conocimiento, pues no siempre tienen un aseguramiento lo suficientemente dirigido a suplir lo que le falta a la ley o lo que es necesario reemplazarle a esa normativa porque la vida demostró que se quedó corta.

Esperamos, consideró, que más pronto que tarde se produzcan los cambios legislativos encaminados a llenar estas carencias, aunque después se adopte un proyecto mucho más ambicioso que aparece en la conceptualización del modelo económico que es el de lograr una sola ley de cooperativas, sin dispersiones.

El Primer Taller Nacional de Cooperativas no Agropecuarias sesiona desde este viernes y hasta el sábado en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) con la participación de más de 300 cooperativistas de todo el país adscritos al MINCIN.