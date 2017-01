“Vengo en son de paz”. Con esta presentación y una sonrisa que le coge todo el rostro, nadie diría que estamos frente al nuevo director de los Gallos.

Pero —me consta— hablo con un José Raúl Delgado Diez mucho más sosegado que cuando sus famosos “encontronazos”. Quizás sean los 56 años que tiene, los tantos palos que le dio la vida o esa calma que le exige su rol actual.

José Raúl Delgado, nuevo director de los Gallos

Dirigía “a pantalones”, dicen quienes le encasquetaron un seudónimo sui géneris. “No soy un nazi”, aclara temprano, aunque se sabe que por algo logró como mánager un subtítulo nacional en la liga de desarrollo, un campeonato en el torneo de clubes campeones, fue el más ganador de la pelota provincial con seis títulos de su natal Yaguajay, además de integrar la dirección en la época brillante del Sancti Spíritus de plata y de bronce en la década de los 2000.

Para muchos debió hace rato probar fortuna al frente del equipo cuya franela defendió durante 20 años en los que ganó un campeonato (1979) y escaló al equipo Cuba para convertirse en campeón olímpico (Barcelona 92), además de obtener títulos de mundiales, Copas Intercontinentales, Panamericanos, Centroamericanos, sin descontar sus 13 Series Selectivas y las dos Copas Revolución.

Su nombre se barajó varias veces en los años en que hasta “extranjeros” tomaron el timón. Entonces algunas heridas agrietaron. “Esto es borrón y cuenta nueva”, dice y suena sincero. Su designación, manoseada en la vox populi nacional hace semanas, llega en uno de los tramos más oscuros de la pelota espirituana: cuatro campañas sin clasificar luego de 11 entre los ocho mejores y un lugar 15 que se atragantó en la mente de la afición.

Tiene la clásica tarea del indio. Lo sabe, y la asume, a sabiendas de que ya no está agachado detrás del home, ni le esperan los mismos aplausos que levantaron sus 183 jonrones, 698 carreras impulsadas o sus 99 bases robadas.

“Toda la vida he sido del béisbol, entonces, ¿por qué no aceptar este reto? He tenido la experiencia otras veces, en el 78-79, cuando comencé en Series Nacionales, el equipo estaba en el lugar 18 y saltamos al primer lugar; cuando llegué a Japón me pasó algo parecido. Ahora estamos en el lugar 15, más para abajo no podemos ir, ¿por qué no esforzarse y trabajar para que el equipo salga adelante?

Solo que entonces eras jugador y ahora se invierten los papeles.

“En la dirección que escogí casi todos hemos sido peloteros: Lázaro Martínez, Juan de Dios Peña, Francisco Sansariq, Rafael Muñoz…, eso es para mí lo idóneo y otros no están pero van a ayudar. No nos preocupa si de parte de los peloteros se traen rezagos de direcciones anteriores, todo el mundo no juega igual, vamos a tratar de inculcarles el juego que hacíamos nosotros y que den el máximo en el terreno”.

El año anterior se habló de falta de entrega.

“Trataremos de que el pelotero y la dirección sean una sola familia, porque cuando cada cual anda por su lado las cosas no salen. Estaré aquí constante, trabajando con los de la liga de desarrollo, así conoceremos un poco más a los muchachos”.

Por ese camino derogas la estrategia de perder para ganar.

“Sí, hay una ley que dice que órgano que no se ejercita no se desarrolla. Yo digo que todo atleta tiene que jugar y en el caso de esos muchachos que son nuevos, tienen que hacerlo hasta por la madrugada y si aparece otro campeonato también irían. Con esa edad nosotros echábamos dobles juegos y seguíamos, no creo que se cansen, en todas las ligas del mundo mientras más juegan, más se desarrollan”.

¿Cómo lograr meterte de nuevo en este béisbol tan activo?

“Me alejé de la dirección del equipo de Sancti Spíritus por cuestiones personales, pero dirigí la pelota en Yaguajay y he estado con las categorías inferiores, sigo los juegos por la radio, la televisión para que nadie me haga cuento. La dirección no es solo de José Raúl, es de un colectivo. Todo el que quiera aportar algo, estamos abiertos”.

Ya inició la preparación. ¿Qué te interesa encontrar en este grupo?

“Los de la liga de desarrollo llevan tiempo entrenado, tienen su estrategia, pues su torneo empieza en abril, iremos incluyendo elementos que necesitamos y con los de mayor edad, trataremos de ir cambiando la mentalidad en lo que creemos que hace falta”.

Los Gallos han perdido hombres de fuerza. ¿Qué priorizarías?

“Fui bateador de fuerza, pero me gustaba correr las bases, dejé de robar después que me dediqué solo a la receptoría. En los Gallos hay hombres de fuerza como Eriel, Cepeda, Barroso, con el resto vamos a tratar de correr; cuando haya que hacer una carrera hay que buscarla por esa vía. Trataremos de que aprendan a robar, a correr mejor, sin olvidarnos de los que pueden dar un buen batazo”.

Este equipo ha perdido otras cosas, además de fuerza.

“No creo que con el material que tenemos debamos estar en el lugar 15. Si lo comparas con el resto, quizás haya dos o tres que estén por encima, los otros están al nivel o por debajo, lo que pasa es que hay que luchar, entregarse y quitarse el cartelito de que todo nos acomoda, igual que uno festeja la victoria, las derrotas tienes que sentirlas; cuando no pasa eso, ni aunque tengas el Cuba jugando en tu provincia, el equipo sale adelante”.

Mencionaste la disciplina. ¿Cómo la entiendes?

(Sonríe) “Me río porque todo el mundo dice que José Raúl es un nazi. No, a mí lo que me gusta es que se juegue pelota y que lo hagan de verdad con el amor que se merece el público. Nosotros a veces nos pasábamos desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde bajo el sol del “Victoria de Girón”, hacíamos prácticamente todo lo que hacen estos muchachos, pero respetábamos al público. Por tanto, eso es disciplina y se logra hablando mucho con el atleta para que entienda”.

¿Con cuántos petos vienes para recibir las críticas, incluidas las de la prensa, si hicieran falta?

“Hay veces que uno se molesta con la prensa, pero al final sabemos que lo hace con el objetivo de que el equipo mejore, aunque a veces te digo que hay algunos a los que se les va la mano”.

¿Cómo conquistar a un público que ha perdido el amor a la pelota?

“Con nuestro trabajo y la entrega de los muchachos; falta mucho, pero cuando empiece el campeonato, sé que los Gallos van a reconquistar la confianza del público”.