La normativa utiliza para la retribución el monto de salario no ejecutado por diferentes razones

Más de 200 profesores en la provincia reciben este mes un incremento en el monto de su salario con la entrada en vigor de la Resolución No. 249 del 2016 del Ministerio de Educación, que estimula a los docentes sobrecargados en sus labores educativas.

El pago se realiza de acuerdo con el aumento de la carga docente o de la relación pedagogo-niño-estudiante, y beneficia a aquellos que imparten clases a una cantidad por encima de lo normado por el sector, explicó Guillermo Medina Dávalos, jefe de Departamento de Recursos Humanos en la Dirección Provincial de Educación (DPE).

Asimismo, la carga docente se evalúa según el número de programas que se ofrecen —más de tres—, por impartir lecciones en más de un nivel educativo o porque las horas/clase a la semana superan el límite estipulado en la Resolución No. 86 del 2012 del propio ministerio.

En ese sentido, explicó el directivo que en lo referido a la especialidad y la enseñanza cada docente tiene un máximo de horas, y que se pagará cuando ese nivel sea superado con tarifas fijas y horarias, esta última por cada período de sobrecarga de los educadores.

“La medida no constituye un incremento salarial y su fuente de financiamiento va a ser el salario dejado de ejecutar mensualmente a causa de la inactividad —certificados médicos, licencias de maternidad— y el no completamiento de las plantillas, por lo tanto, no se está hablando de que Educación necesite más presupuesto”, aclaró Medina Dávalos.

El funcionario al frente del departamento en la DPE también acotó que el beneficio lo reciben docentes frente a las aulas, así como bibliotecarias, instructores de arte y asistentes pedagógicas; pero no es una medida inamovible, al ser cubiertas cada una de las plantillas este pago ya no tendrá que hacerse.

Guillermo Medina también ofreció algunos ejemplos ilustrativos: si se trabaja con dos niveles educativos reciben 150 pesos; y con una cantidad de estudiantes por encima de lo pautado, 150 o 200, según escalas descritas en la propia resolución.

Esta normativa se aplica a nivel nacional y no incluye a toda la fuerza laboral en la Educación, solo a los maestros sobrecargados. Durante el mes de enero se discutió su contenido en todas las instancias del sector.