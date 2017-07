La misiva, leída por el presidente de la Unión de Escritores y Artistas (Uneac), Miguel Barnet, expresa; ‘Tu valiosa obra poética y el compromiso que has mantenido siempre con la Patria, te han hecho merecedora de la admiración y el cariño de todo nuestro pueblo’.

El mensaje del mandatario expresa que ‘no podría dejar de reiterarte en una fecha tan significativa como tu 95 cumpleaños, que el inolvidable Canto a Fidel que escribiste hace 60 años, además de una muestra de valentía, lo es también de probada lealtad a nuestra Revolución y a su líder histórico’.

‘Recibe mis felicitaciones y un fuerte abrazo’, concluye el texto del jefe de Estado de la nación caribeña leído en la ceremonia, a la que asistió Abel Prieto, ministro de Cultura.

María Elena Salgado, vicetitular de la citada cartera, dio lectura a la Resolución y Acuerdo del Consejo de Estado de la isla, que otorga a Carilda la Orden Félix Varela de Primer Grado, en reconocimiento a su valiosa obra.

La homenajeada, con visible emoción y su fino humor característico, señaló que en sus inicios ‘creía que jugaba con la pluma y la tinta, y ahora no tengo palabras para responder a tanto amor’.

‘El amor no se puede agradecer, es como una flor que nace. Gracias al Señor que me ha dado esta vida. Recíbanme como soy, con mis 95 años que creo no los tengo’, señaló.

Reconocimientos de las principales autoridades e instituciones de la occidental provincia de Matanzas, y de otros intelectuales recibió este jueves Carilda, como es conocida en su ciudad natal.

El agasajo tuvo lugar en su hogar situado en la Calzada de Tirry 81, del barrio de Pueblo Nuevo en esta urbe, a 100 kilómetros al este de La Habana, y en la gala participaron músicos y cantantes líricos.

La Premio Nacional de Literatura cuenta con una amplia obra de poesía lírica, épica y erótica, con más de una veintena de textos publicados en México, Colombia, España, Estados Unidos, Alemania y Cuba, entre otros países.

Su primera obra fue Preludio lírico, Casas y Mercado, escrita en 1943, pero el texto que la catapultó e hizo fijar en ella todas las miradas fue Al sur de mi garganta, en 1949, válido para el Premio Nacional de Poesía al siguiente año.

Precisamente, el título de ese emblemático poema, es la denominación del proyecto comunitario que dirige en su domicilio la poetisa, quien mantiene una labor extendida también a la promoción cultural.

Considerada la novia de Matanzas, ha recibido valiosos premios y distinciones como el de ganadora del Certamen Hispanoamericano del Ateneo Americano, de Washington, para conmemorar el tricentenario de sor Juana Inés de la Cruz.

Otros lauros son el Premio José Vasconcelos en 2002 y el Rafael Alberti en 2009, mientras en marzo de 2013 recibió el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Matanzas.