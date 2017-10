Escambray ofrece los testimonios de Frederich Cepeda y Yunier Mendoza luego de ser elegidos como refuerzos de Pinar del Río y Artemisa, respectivamente

Gracias al diseño de la actual estructura de la Serie Nacional de Béisbol, dos Gallos continúan activos en la campaña. Justo los dos hombres que ocupan el liderazgo y el subliderazgo de los bateadores tienen la posibilidad de defender ahora las camisetas de Pinar del Río y Artemisa.

De color verde ya se luce Frederich Cepeda Cruz, a quien su nuevo director, Pedro Luis Lazo, pidió de manera ampulosa como el “estelar jardinero”, en la primera de sus cinco demandas, quizás para adelantarse a otros mánagers que se inclinarían por el espirituano.

“Lo primero es darle las gracias a Lazo por permitirme seguir en la Serie Nacional, siempre que cualquier equipo te escoja se te da la oportunidad de seguir adelante y poder demostrar la preparación que uno hizo para la campaña.

“Estoy muy contento con esta selección porque es un equipo con mucha tradición e historia ganadora en la Serie Nacional; representarlo ahora es muy importante para mí y creo que no va a ser difícil adaptarme a su estilo de juego”.

Que vestiría de veguero es algo que Cepeda suponía desde antes de cerrarse las cortinas de la campaña regular.

“Cuando los pinareños jugaron en Sancti Spíritus, Lazo se me acercó y me dijo que si el equipo nuestro no clasificaba iba a hacer todo lo posible por pedirme. Por tanto, trataré de ser útil”.

Con los Gallos Cepeda jugó 42 partidos de 45, todos en el jardín izquierdo y aportó un astronómico 480 de promedio al bate. Ser refuerzo es ya una costumbre, pues antes prestó sus servicios en Artemisa con muy buenos dividendos.

“Estamos acostumbrados a jugar todo el tiempo y con esta estructura no todos pueden hacerlo. Es necesario adaptarse, hay peloteros de mucho talento que se han quedado fuera y tener yo esta oportunidad es un honor.

“Los liderazgos son importantes, pero lo es más tratar de funcionar para el equipo que te escogió. Como te he dicho siempre, no me gusta pensar en ellos, es muy temprano para decirlo, estamos a mitad de campeonato y hay que seguir guapeando mucho para mantener esos liderazgos, lo bueno es tratar de hacerlo lo mejor posible en el terreno”.

Por la naturaleza de las peticiones que hizo, Pedro Luis Lazo apuesta por la calidad y la experiencia, algo que le sobra a Cepeda, quien con 37 años y 20 campañas compila lo mejor de su vida.

“Eso es el resultado del entrenamiento que hicimos, la concentración y también la suerte porque no me he lesionado y las cosas me han salido bien”.

El otro espirituano que ya juega como refuerzo, pero con el traje rojo de Artemisa, es Yunier Mendoza.

“Me siento muy feliz por la petición de Dany Valdespino. Después de un año con un entrenamiento tan fuerte como el que hicimos, no es fácil jugar solo 45 partidos, además de tener una campaña como la que he tenido y no ser escogido”.

En la jornada previa al Juego de las Estrellas, en el que intervino el pasado domingo, a Mendoza le cayó como un regalo la opción de Valdespino.

“Creo que ellos habían hablado con Frederich, pero bueno, al pedirlo Lazo se inclinaron por mí, eso lo agradezco mucho y ahora trataré de corresponder a esa confianza depositada”.

Mendoza es un bateador probado, con average de más de 300 de por vida. Mas, en la actual campaña reverdece laureles con 37 años y 18 series y un récord en hits (77) para la primera fase de una Serie Nacional.

“Siempre me preparo bien, pero en esta oportunidad creo que influyó que llevamos dos años entrenando en la playa y eso fortalece mucho las piernas, además de que con el tiempo, uno se concentra más”.

Mendoza antes vistió el traje de Santiago de Cuba, Holguín y Matanzas, y su desempeño no tuvo el brillo que habitualmente muestra con los Gallos.

“En esas oportunidades he estado afectado por lesiones o por cuestiones personales, pero siempre he tratado de dar lo mejor de mí, este es otro año y la preparación ha sido la mejor. Ahora hemos tenido una parada por el hecho de que el equipo nuestro terminó hace rato, pero confío en que poco a poco pueda recuperar la forma”.