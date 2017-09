El presidente Donald Trump carece de autoridad moral para criticar a Cuba, un país pequeño y solidario que tiene una amplia cooperación internacional, aseguró en la ONU el canciller de la isla Bruno Rodríguez

Entrevista concedida por Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, a Jorge Gestoso, periodista de Telesur, en la sede de las Naciones Unidas, 19 de septiembre de 2017, “Año 59 de la Revolución”.

(Versiones Taquigráficas – Consejo de Estado)

Jorge Gestoso.- Señor Canciller, gracias por estar con nosotros.

Bruno Rodríguez.- Muchas gracias.

Jorge Gestoso.- Su reacción ante el discurso de esta mañana de Donald Trump.

Bruno Rodríguez.- Ha sido un discurso insólito, agresivo, de dominación, descarnadamente imperialista. Me sorprendió la manipulación que hace del tema de la soberanía, que significa soberanía para los Estados Unidos, avasallamiento para todos los demás; ignora totalmente el concepto de igualdad soberana que inspira a las Naciones Unidas.

Su ataque contra Venezuela: brutal, injustificado, arbitrario. Llama a acciones adicionales contra Venezuela. ¿A qué se refiere, a la opción armada, a algo peor? Y quiero, entonces, al condenar sus palabras, reiterar la solidaridad de Cuba absoluta al pueblo bolivariano y chavista, a su unión cívico-militar, al gobierno que encabeza el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros.

Su amenaza de destrucción de un país de la península coreana es extraordinariamente grave. Amenaza con incendiar la península coreana con una conflagración necesariamente nuclear, que podría poner en peligro a toda la humanidad. Un conflicto que no puede tener, no tiene en modo alguno, solución militar.

El gobierno del presidente Trump es el gobierno que perdió el voto popular, que tiene, además, una popularidad bajísima entre los que pagan los impuestos en este país; sin la menor autoridad moral para criticar a Cuba, un país pequeño, una isla solidaria que tiene una amplia cooperación internacional, un gobierno de reconocida limpieza y transparencia, un pueblo noble y trabajador, la sede del proceso de paz de Colombia, un país reconocido como un factor de estabilidad. Y lo hace el jefe de un imperio, responsable de la mayor parte de las guerras que ocurren hoy en el planeta y que es un factor de profunda inestabilidad mundial y de gravísimas amenazas a la paz y a la seguridad internacional.

Rechazo enérgicamente los planteamientos del presidente Trump.

Jorge Gestoso.- Se escuchó la posibilidad de que se rompieran las relaciones con Cuba, o que se redujeran significativamente. ¿Su reacción?

Bruno Rodríguez.- Bueno, el Presidente no lo dijo en su discurso. Son temas que comentaré más adelante; intervendré yo en los próximos días en el debate general y podré referirme con detenimiento a los asuntos de la agenda internacional, incluso, bilateral con Estados Unidos.

Jorge Gestoso.- Por último, su reacción ante el horrible terremoto que acaba de vivir México de 7,0 y, hasta el momento, decenas de muertos, ¡una tragedia!

Bruno Rodríguez.- Después del terremoto reciente, justamente en el aniversario del terrible terremoto que asoló la ciudad de México, he expresado al gobierno mexicano, al pueblo mexicano, a su delegación aquí nuestras profundas condolencias. También a los familiares de las víctimas, a los damnificados, y estamos a disposición de México.

De la misma forma que estamos movilizando nuestros esfuerzos para contribuir con las islas del Caribe Oriental, en particular Dominica, que ha sido asolada de una manera gravísima. Tenemos allí 36 colaboradores cubanos y estamos encontrando la manera de hacer llegar más ayuda.

Jorge Gestoso.- Muchas gracias, Canciller. Muchísimas gracias por estar con nosotros.

Bruno Rodríguez.- Gracias a Telesur.

Muchas gracias.