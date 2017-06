Gilberto García Alonso, expedicionario del yate Granma y Ernesto González Campos, asaltante al cuartel Moncada rememoran en Sancti Spíritus momentos de su lucha revolucionaria

Escuchar a quienes hicieron parte de la gloriosa historia Patria, reconforta. Entre aplausos el auditorio reunido en el Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) recibió a Ernesto González Campos, asaltante al cuartel Moncada y a Gilberto García Alonso, expedicionario del yate Granma.

Ernesto después de conocer cómo marcha Sancti Spíritus en materia de economía y orden interior, dejó bien claro lo que el pueblo cubano siente en sus huesos: “Hay que llevar de la mano el concepto de Revolución. No los podemos dejar envalentonarse —en referencia a las últimas declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump—, esto es nuestro y no hay nadie que no los quite”.

Por su parte Gilberto, tan expresivo como su compañero, refirió cuánta historia se quedaría como papel en blanco si los intereses imperialistas de destruir la obra revolucionaria lograran su cometido. La vuelta al pasado, es vivir el oprobio conocido antes de 1959.

Combatientes que recordaron con sus palabras las vivencias conocidas en los libros de Historia; diálogo donde no faltaron las gracias del auditorio, por el esfuerzo y enrumbar en su momento los destinos de un país hacia un mejor presente.

A la cita con la historia asistieron José Ramón Monteagudo, primer Secretario del Partido en Sancti Spíritus; Teresita Romero, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, y otros miembros de la organización política e invitados.

Ellos, los visitantes y héroes, desde esta tarde recorrerán centros de interés histórico y económico de la provincia, tanto en la cabecera provincial, Trinidad y Fomento, e intercambiarán con dirigentes, y trabajadores. También recordarán especialmente el aniversario 64 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.