El completamiento de la cobertura docente se mantiene como la principal problemática en el sistema educacional espirituano

El completamiento de la cobertura docente se mantiene como la principal problemática del sector educacional en Sancti Spíritus, al punto de que en el presente curso escolar las enseñanzas secundaria básica y preuniversitaria trabajan con alternativas para cubrir las ausencias de maestros frente a las aulas.

Vivian Vicens Lamas, jefa del Departamento de Secundaria Básica en la Dirección Provincial de Educación (DPE), explicó a Escambray que en este nivel educativo hasta el momento se mantienen sin ocupar 212 plazas y las asignaturas con mayores dificultades son Matemática-Física, Historia-Educación Cívica e Inglés.

La funcionaria agregó que 14 plazas se cubren con estudiantes en formación en carreras pedagógicas de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (Uniss), la mayoría, integrantes del contingente Wilson Rojas, en La Sierpe, que trabajan en los dos centros secundarios (uno puro y otro mixto) de ese municipio.

Además, otros espacios se llenan con miembros del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación en la provincia al existir un convenio con el Ministerio de Educación.

Predominan los contratos por horas clases, 195 espacios se completan de esta manera con jubilados y personas capacitadas profesionalmente que trabajan en otros sectores; pero deben participar en los encuentros metodológicos que se ofrecen y en despachos con los jefes de grado, comentó Vicens Lamas.

“No obstante, quisiéramos que todas las plazas estuviesen cubiertas, porque la escuela no solo debe instruir, sino también educar; ese profesor entra y sale de la escuela, él no forma parte de las actividades complementarias porque no es plantilla del centro”, argumentó la titular del departamento en la DPE.

ENSEÑANZA PREUNIVERSITARIA: LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

Sancti Spíritus y La Sierpe son los municipios con las mayores dificultades en la cobertura docente, de acuerdo con Miladys Raya Quesada, jefa del Departamento de ese nivel educativo en la DPE.

“En el caso de La Sierpe se cubren con contratos por horas clases, generalmente jubilados y trabajadores de otros sectores, además participan ocho estudiantes del contingente pedagógico Wilson Rojas”, explicó la funcionaria.

En el caso de Sancti Spíritus en el Instituto Preuniversitario Urbano (IPU) Honorato del Castillo trabajan contratos con el duodécimo grado y generalmente son profesores de la Educación de Adultos o de la Universidad de Sancti Spíritus; cuatro de ellos imparten Matemática, expuso a Escambray Raya Quesada.

“Donde se hace más difícil es en el décimo y onceno grados del IPU, allí la gama para la cobertura es más diversa: cinco estudiantes de primer y segundo años de carreras no pedagógicas en la Uniss imparten Mátemática, en este caso la metodóloga municipal los prepara los lunes”, explicó la funcionaria.

Miladys Raya también aseguró que en el Honorato del Castillo la mayoría de los docentes son contratos, más del 50 por ciento, por lo que resulta el centro con más dificultades por el completamiento en preuniversitario: “Primero, porque está en la cabecera provincial, y segundo, porque los maestros tienen otras opciones de trabajo”.

También agregó que en el resto de los territorios existe un claustro fortalecido, los resultados como provincia son altos porque esos territorios lo garantizan, Sancti Spíritus como municipio muestra los resultados más bajos.

La enseñanza preuniversitaria en el territorio tiene más de 1 600 estudiantes y agrupa 17 escuelas, tanto centros mixtos, institutos preuniversitarios urbanos y el Vocacional de Ciencias Exactas Eusebio Olivera.