A pesar de las continuas medidas de ahorro energético para evitar el sobreconsumo de electricidad en Sancti Spíritus, los sectores residencial y privado aún incumplen mensualmente las cifras aprobadas



Según Darío Peña, director Comercial de la Empresa Eléctrica espirituana, el residencial se sobregira de acuerdo con el plan, cierre de abril, en más de 580 megawatt/hora, lo que equivale a 145 toneladas de combustibles más que han sido utilizadas para garantizar la electricidad a la población; de ahí que se reitere la importancia de NO despilfarrar energía eléctrica.

La divulgación constante a través de los medios masivos de comunicación y la labor educativa desarrolladas por las escuelas constituyen actividades que ayudan a fomentar un nivel de conciencia en este sentido, pero es evidente que aún falta percepción, refirió Peña, quien declaró que, además, en los últimos meses se ha registrado temperaturas muy altas, lo que incide, también, en el alto consumo.

Mientras, acotó que en el caso del privado incumplen en el acumulado del año los municipios de Yaguajay, Cabaiguán, Trinidad, Sancti Spíritus y La Sierpe; señaló.

Asimismo, dijo que en este sector se espera que el número de usuarios continúe creciendo a ritmo acelerado, a raíz del incremento de las formas de gestión no estatal en este territorio central.

El desplazamiento de las cargas en organismos que producen en el horario pico es la principal medida que se implementa para favorecer el ahorro en las empresas, de acuerdo con la estrategia nacional para reducir el uso de portadores energéticos en Cuba y que fue anunciada a mediados de 2016 ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, detalló el experto.

Acotó que el reacomodo de carga implica apagar o desconectar en esas entidades los equipos y lámparas que NO sean vitales para la producción en ese momento, y es una disposición que ya se ha adoptado en otras ocasiones para favorecer la reducción del consumo.

En el horario de máxima demanda, el ahorro debe formar parte de la cultura institucional, y también en las viviendas, pues las medidas están encaminadas fundamentalmente a no afectar al sector residencial, afirmó.

También, agregó el directivo, se mantiene diariamente un estricto control de las lecturas y consumo de las principales entidades de la provincia, por la telemedición en tiempo real del consumo de electricidad y la máxima demanda, cada 15 minutos, de esos centros.

Gracias a las inspecciones realizadas para garantizar la aplicación de las medidas de consumo y el control de los portadores energéticos, el plan de consumo de la provincia al cierre de abril se cumple con un ahorro de más de siete mil megawatt/hora, por el aporte realizado del sector estatal y la reducción de los planes de pérdidas eléctricas en las líneas de distribución, concluyó el especialista.