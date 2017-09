Tras el paso del huracán Irma se afectaron 80 centros asistenciales en la provincia de Sancti Spíritus. La tecnología se mantuvo a salvo

Cerca de un centenar de instituciones de la salud del territorio sufrieron los embates del reciente fenómeno meteorológico, entre las que destacan hospitales, policlínicos, consultorios médicos y casas de abuelos.

Según el doctor Pavel Nodarse Fleites, subdirector de la Dirección Provincial de Salud, los principales daños se localizaron en la cubierta de las instalaciones, debido —en lo fundamental— al levantamiento de las mantas impermeables, así como las roturas y desprendimientos de las planchas de fibrocemento y los canalones.

“Los más afectados fueron los centros enclavados en Yaguajay, como el hospital, el policlínico, la clínica estomatológica y los policlínicos de Meneses y Mayajigua. No obstante, en ninguno de esos lugares se ha dejado de prestar servicios”, apuntó Nodarse Fleites.

Actualmente las brigadas del sector, del Micons y algunas integradas por trabajadores por cuenta propia laboran en la recuperación de las cubiertas y de las redes hidrosanitarias.

“Lo que más nos afectará para avanzar en estos trabajos son las mantas impermeables y las planchas de fibrocemento, ya que hoy no disponemos de estos recursos en la provincia —aseguró el subdirector provincial—. Mas, ello no invalidará la prestación de servicio, pues en cada uno de los lugares se han buscado alternativas para no afectar la asistencia médica”.

Ni en medio del huracán cesaron las labores asistenciales, pues se mantuvieron las atenciones a las embarazadas ingresadas, los niños, los encamados e, incluso, se ingresaron desde antes en el Hospital Provincial los pacientes sometidos a tratamiento de hemodiálisis.