Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la República de Cuba, resaltó en Sancti Spíritus la importancia del sistema de control interno para lograr la eficiencia empresarial



Durante el balance de la XI Comprobación Nacional al Control Interno en la provincia, la también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y vicepresidenta del Consejo de Estado, enfatizó que una entidad solo puede ser eficaz cuando existe organización, disciplina, exigencia y planificación, elementos imprescindibles que ayudan a enfrentar y evitar los hechos delictivos.

Dijo en ese sentido que en la guía del control interno se encuentra la clave para detectar los problemas económicos dentro de las empresas, porque además de constituir la herramienta de trabajo de los auditores, está diseñada para que los administrativos aprendan también a resolver las dificultades sobre la base de las resoluciones y normativas vigentes.

Como guía nacional, que recoge las disposiciones legales de manera general, no le puede servir de igual forma a entidades de sectores diferentes; de ahí la necesidad de que los directivos analicen qué es lo que procede o no para su organismo, en aras de que el documento se ponga en práctica de acuerdo con las características particulares de la empresa, explicó.

A su vez, detalló que la guía no da más trabajo, sino que recuerda lo que se debe hacer en relación con la legislación establecida, por lo que los administrativos tienen que asumirla completamente, como herramienta fundamental de su trabajo diario, y pedir asesoramiento en caso de no comprender algún aspecto.

Apuntó que la Contraloría General está en disposición y en el deber de organizar talleres y encuentros para capacitar en temas económicos a aquellos que lo requieran, porque el sistema de control interno tiene que convertirse –afirmó– en la forma de ser, en la manera en que se define, así como en la cultura de cada institución.

El directivo pone la pauta en el control; sin embargo, el elemento principal es el hombre, por eso resulta vital que el colectivo tenga sentido de pertenencia con su unidad de trabajo con el fin de evitar los hechos de corrupción, puesto que no se logra lo mismo a través de la disciplina consciente que mediante la imposición de tareas, aseveró.

Asimismo, puntualizó la necesidad de reflexionar y llevar a la práctica el concepto de Revolución emitido por el líder indiscutible de la Revolución cubana, Fidel Castro, y de comprometerse en alma, pensamiento y accionar con esas ideas expresadas allí.

Mientras, Jesús Martín Casanova, contralor jefe del territorio espirituano, al analizar los resultados de las 17 inspecciones realizadas, comentó que aún existe negligencia de los funcionarios en el control y custodia de los recursos, además de la falta de supervisión y capacitación e inobservancia en el cumplimiento de la legislación instituida.