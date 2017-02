Activistas estadounidenses calificaron a Fidel Castro de un ejemplo y una inspiración para los defensores de las causas justas en el planeta

En un homenaje ofrecido por decenas de neoyorquinos en la barriada de Harlem al líder histórico de la Revolución Cubana, la directora ejecutiva de la organización solidaria Pastores por la Paz, Gail Walker, y el integrante de la Brigada Venceremos Malcolm Sacks, los anfitriones de la velada, coincidieron en destacar el legado de Fidel y su carácter imperecedero.

Hemos perdido al comandante físicamente, pero su ejemplo y espíritu viven, afirmó Walker en el evento, celebrado hasta entrada la noche del sábado en el The Malcolm X and Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center.

La hija del fallecido reverendo Lucius Walker, fundador de Pastores por la Paz y amigo de la isla, recordó que pese a la agresividad de Estados Unidos, Cuba bajo el liderazgo de Fidel Castro ayudó a gran cantidad de seres humanos vulnerables en todo el mundo.

Vimos esa solidaridad en respuesta a desastres naturales en América Latina, el Caribe y Asia, durante las luchas por la independencia de países africanos, en la atención a los niños ucranianos después de la tragedia de Chernobyl, y en fecha más reciente, en los esfuerzos para frenar el cólera en África Occidental, dijo.

Por su parte, Sacks insistió en la inspiración que el líder histórico de la Revolución Cubana representa para la mayor de las Antillas y otras partes del planeta.

‘Fue mientras estuvo vivo un guía, lo es y lo será’, subrayó en la velada de más de tres horas en la Gran Manzana, que incluyó presentaciones artísticas, intervenciones de varios oradores y videos, además de una breve ceremonia religiosa.

En declaraciones a Prensa Latina, los activistas reconocieron la amplia participación de neoyorquinos de diversos sectores, diplomáticos de la isla acreditados en Naciones Unidas y las embajadoras de Cuba, Anayansi Rodríguez, y Vietnam, Nguyen Phuong Nga, ante la organización.

Con este evento en Harlem rendimos homenaje al comandante Fidel, hemos trabajado con muchos en Nueva York y Nueva Jersey para organizar una actividad con tan notable concurrencia, comentó Walker.

Al respecto, Sacks agradeció la asistencia, más de 200 personas sentadas y decenas de pie en la abarrotada sala del The Malcolm X and Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center, y opinó que no debía de ser de otra forma, a partir de la vida y la obra del revolucionario.

‘Creo que todos aquí consideramos un honor homenajear a Fidel Castro, una persona que fue, es y será muy especial por su ejemplo de verdadero revolucionario y luchador a favor de los oprimidos’, expuso.