58 SNB: Los nuevos Gallos (+fotos)

Refuerzos VB AVE C H D T HR CI SLUG BR SO BB Dayan García 163 356 25 58 9 – 5 39 503 3 7 11 G. Avilés 147 299 25 44 9 – 4 32 442 1 19 34 Y Gracial 185 307 29 54 6 1 9 30 481 34 15 JL JI INNIG JG JP PCL SO BB Alberto Bisset 14 11 76.2 9 2 1.64 34 19 Y Rodríguez 11 11 69.2 3 2 3.10 55 35 José A García 13 20.1 1 2 3.10 19 14