Afectada televisión digital en Sancti Spíritus

En la noche de este domingo cinco municipios espirituanos —Sancti Spíritus, Cabaiguán, Taguasco, Jatibonico y La Sierpe— dejaron de recibir la señal de la televisión digital, afectación que de forma preliminar se supone haya sido ocasionada por una descarga eléctrica sobre el sistema de antena.

“En el momento del suceso se dispararon todos los transmisores ubicados en la loma de San Isidro, los técnicos restablecieron los transmisores analógicos, pero la digital no salió. Hoy a las siete de la mañana se pudo encender a un 50 por ciento de potencia, por eso quienes no tengan antenas de buena calidad quizás no reciban la señal digital”, puntualizó Jorge Félix Madrigal, director de la División Territorial de RadioCuba en Sancti Spíritus.

El directivo precisó que el daño no fue en los transmisores, de ahí que se haya determinado un posible problema en las antenas, como ya ocurrió en otra ocasión algún tiempo atrás en la televisión analógica, que una descarga eléctrica perforó la línea de transmisión y provocó una intromisión del agua en ese conductor.

En la mañana de este lunes los operadores comenzaron las labores para revertir la avería en la medida que las condiciones del tiempo lo permitan, pues las lluvias de la tarde-noche de este domingo dejaron un alto porcentaje de humedad.

Madrigal Pérez recalcó que como la señal digital está en el aire solo a la mitad de potencia, quienes tengan una buena antena deben recibir los canales; sin embargo, a aquellos que solo cuentan con una antena interior les será muy difícil.

El director de la División Territorial de RadioCuba en Sancti Spíritus aseguró que el sistema de pararrayos del centro de San Isidro funciona perfectamente, cumple todos los parámetros y está certificado, pero las descargas eléctricas son impredecibles.

“Si una descarga eléctrica afecta un transmisor analógico, las personas cambian de canal, y pueden seguir viendo la televisión, pero cuando se afecta la televisión digital se pierden todos los canales, y el impacto en la población es mayor”, argumentó el especialista.