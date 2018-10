Al pueblo de Paredes no lo escucharon

Así, como dice el título, lo expone en su carta Leticia Santana Quintero, electora de la circunscripción No. 32 del Consejo Popular de Paredes y residente en Lorenzo Martín No. 1, en ese poblado del municipio cabecera de provincia. Y así sucedió, por lo que pudo averiguar esta redactora, con el cambio en el lugar de salida y llegada de los ómnibus que viajan desde y hacia aquel sitio y otros de la zona sur espirituana: sin consultar a los interesados.

“El pasado miércoles 19 de septiembre el compañero Eudaldo, director de Transporte en el municipio, informó por la radio sobre el traslado del punto de salida de las guaguas con destino a estas comunidades —antes en la Estación de Ferrocarril— hacia la Terminal Provincial. Nosotros, los afectados, no tuvimos derecho a réplica. No se verificó si el pueblo estaba de acuerdo o no con sus argumentos; por ejemplo, con que en la Terminal de Sancti Spíritus había comida, agua y demás. Las personas que trabajan y estudian allá no tienen tiempo para nada más, solo para coger la guagua”, relataba la remitente.

Y añadía: “Un directivo de empresa no debería tomar decisiones unipolares y asegurar por la radio que los representantes del pueblo estuvieron de acuerdo con ellas, porque no sucedió así. Se ha creado un caos con tal decisión y en la parada de Colón —lugar de salida de antes—, ahora sin expedidor, las indisciplinas llueven cuando llega el ómnibus a recoger a los pocos que caben en él, ya que viene lleno con personas de otros tramos”.

Aseguraba también que a muchos viajeros no les resulta cómodo ir hasta el nuevo punto de partida, ejemplo de lo cual son alumnos que estudian en dos secundarias básicas relativamente próximas a la Estación de Ferrocarril. Desde allí salieron, durante más de siete décadas, los vehículos que viajaban hacia el poblado donde reside leticia, Yaguá y otros sitios aledaños, según asegura Emeterio Ramírez Puyuelo, presidente del Consejo Popular de Paredes.

Puyuelo declaró que la decisión les fue informada, pero no consultada, y que tanto él como los seis delegados del Poder Popular que representan a unos 1 500 pobladores no concuerdan en que la modificación sea de mayor beneficio para sus electores. “Se queda mucha gente en Colón, el pasado 12 de octubre lo pudimos comprobar personalmente. Ir hasta la Terminal a veces es, además de complicado, caro para el viajero. La gente siente que, si falla la guagua, puede recurrir al tren”, alegó.

Por su parte, Eudaldo Fernández Obregón, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Transporte Sancti Spíritus, argumentó que la medida fue tomada para mejorar las condiciones de espera de los viajeros, además de reunificar este servicio con sus similares. “La Estación de Ferrocarril está siendo sometida a un proceso constructivo que durará varios meses; las personas allí tenían únicamente una caseta y esperaban prácticamente en el piso, sin ni agua para tomar”, dijo.

También adujo que consultaron el tema con la dirección del Gobierno y del Partido en el municipio, y consideraron que los servicios de ómnibus deberían de estar en la Terminal de Ómnibus, ahora en la entrada de la ciudad y próximamente en la nueva que se construye. Pero nada de lo expuesto resta un ápice de verdad a la tesis de la lectora, porque, ciertamente, el parecer del pueblo no fue escuchado.

Valdría la pena acogerse a la recomendación de Puyuelo, acostumbrado a palpar el sentir de la gente de aquellas comunidades del Sur. Vendría bien, como sugiere el lobo viejo de gobierno, exponerle a Paredes porqués y por cuantos, y escuchar sus consideraciones. Después de todo, ¿no nos debemos al pueblo?