Los familiares de los tripulantes del Ara San Juan escribirán una carta dirigida al presidente de Rusia, Vladímir Putin, pidiéndole no declinar en su ayuda por encontrar la nave

Los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos a bordo del submario ARA San Juan, cuyo rastro se perdió el miércoles 15 de noviembre de 2017, anunciaron este lunes que escribirán una carta dirigida al presidente de Rusia, Vladímir Putin, pidiéndole no declinar en su ayuda por encontrar la nave.

Luisa Rodríguez, madre de Ricardo Alfaro, quien estaba a cargo de la cocina del sumergible, señaló que la intensión de la misiva es “agradecer la ayuda dada hasta ahora y pedirle que no abandonen la búsqueda del San Juan.

“Me siento abandonada por el Presidente. Lo voté y confié y estoy desilusionada porque siento que no hemos tenido respuesta. Necesitamos que se ponga en nuestro lugar y que cumpla con la promesa de no abandonar la búsqueda de nuestros 44. Podría venir a vernos o recibirnos: usar para eso un día de sus vacaciones no le cuesta nada”, dijo Marta Vallejos, hermana de Celso Vallejos, otro de los tripulantes.

El comunicado se hizo en medio de una nueva visita a la base naval de Mar de Plata para recibir el último parte oficial de la Armada, que informó que el buque argentino Sarandí hará un rastrillaje en una zona solicitada por los familiares.

Actualmente los equipos rusos que prestan colaboración son tres: Yantar, el buque de inteligencia de la marina rusa, y dos mini-submarinos rusos (AS-37 Rusia y AS-39 Consul) capaces de llegar hasta 6.000 metros de profundidad. Estos se suman a los dos buques nacionales: ARA Sarandí y ARA Islas Malvinas.

La nave zarpó desde el puerto de Ushuaia con dirección a Mar del Plata, dejando de responder a la base hace 48 días. a unos 430 kilómetros de la costa más próxima. Desde entonces, tanto las embarcaciones como los equipos involucrados en las tareas de búsqueda se han ido reduciendo.