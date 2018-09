Básquet en la Yara

La Sala Yara acogerá al unísono el Torneo Nacional de Ascenso y el conocido baloncesto 3×3 cuando del 11 al 21 de septiembre se enfrenten las representaciones de las provincias centrales del país

Carlos Plascencia, comisionado provincial de Baloncesto, explicó que en el caso del de Ascenso se mantienen las características de anteriores eventos, con la participación de Villa Clara, Ciego de Ávila y Camagüey.

Dijo que se jugará por el sistema de todos contra todos, a tres vueltas, tras lo cual clasifican dos por cada uno de los grupos para la Liga Superior, evento en el que Sancti Spíritus espera repetir su presencia, pese a algunas ausencias notables. “Tenemos que guapear con lo que contamos. Se han preparado bien desde inicios de junio y el objetivo es luchar por incluirnos en la Liga. Como exigencia de la Comisión Nacional, cada selección debe insertar a dos juveniles”.

El elenco estará dirigido por Heriberto González López, quien integró el colectivo que ganó por primera vez el título en la Liga Superior, bajo la conducción de Gabriel Alexander Álvarez, fallecido tras lograr la medalla de oro.

González López estará asistido por Alexis Tamayo y Erio Hernández y la selección la conforman la mayoría de las jugadoras campeonas nacionales, aunque en esta oportunidad no existe seguridad acerca de la participación de Yamara Amargo, líder del conjunto.

Recién llegada del Centrobásquet, donde fue otra vez una de las puntales del equipo cubano ganador de la medalla de plata y del boleto al FIVA América 2019, Yamara adelantó que se preparará para el evento, en el cual jugará o no, en dependencia de una contratación para intervenir en la liga profesional de El Salvador a fines de septiembre.

“La temporada ha sido muy intensa, pero me he preparado bien y me siento como una niña de 15, siempre entregando lo mejor de mí en el tabloncillo, sin importar de qué torneo se trate”, dijo la estelar jugadora, subcampeona centroamericana en Colombia.

El conjunto no contará con Marlene Cepeda, quien abandonó el equipo cubano tras concluir el Centrobásquet.

En cuanto al primer Torneo Nacional de 3×3, Carlos Plascencia explicó que el mismo es también clasificatorio y se efectuará en los días de descanso del Torneo Nacional de Ascenso con la participación de cuatro jugadoras de cada uno de los elencos que participan en este evento.