Luis Danis Morales Aguilera retiró sin dificultades las nueve entradas ante los avileños en el inicio del Campeonato Nacional de béisbol de la categoría 15-16

El pelotero espirituano Luis Danis Morales Aguilera propinó un partido de cero hit, cero carreras al vencer al equipo de Ciego de Ávila en el inicio del Campeonato Nacional de béisbol de la categoría 15-16.

Luis Danis retiró sin dificultades las nueve entradas ante los avileños para conseguir una proeza que es difícil en cualquier tipo de categoría

“Me siento muy feliz por haber logrado esta hazaña que se poco, dominé a los peloteros sobre la recta, aunque tiré algunos rompimientos pues el tiempo estaba muy malo, la pelota estaba mojada y era muy difícil dominarla”

Aunque no pudieron medirla, su recta suele alcanzar velocidades que oscilan entre las 89 y 91 millas.

“En noviembre último me midieron 90 millas en las pruebas de la Comisión Nacional y en el Panamericano de Colombia el pasado año tiré 92”.

Pero más que su velocidad, le acompañó su dominio del arte de lanzar y su aplomo sobre el box.

“Al cierre del partido me sentí un poco presionado porque sabía que era casi no hit no rum, faltaban tres outs para la victoria y con un hit todo se podía joder, pero confié en mí. Los tres out finales fueron dos ponches y uno cogido en circulación, me ayudó la defensa porque es un deporte colectivo y tiene que funcionar todo bien”

El muchacho, oriundo de Tuinucú, impactó el pasado año cuando ganó ocho juegos sin derrota durante la fase clasificatoria y fue puntal de su elenco para la clasificación a la final de la cual emergió como subcampeón nacional. Su actuación lo llevó al equipo Cuba que participó en el Panamericano con sede en Colombia

El de Luis Danis fue uno de los dos triunfos de su equipo ante Ciego de Ávila en la subserie de tres partidos en la arrancada del torneo.

Sancti Spíritus derrotó a Ciego de Ávila 8-0 y 4-0 y perdió el del cierre por estrecho marcador de 8-7.

“Esta campaña quiero superarme, pienso ganar de diez a doce, el equipo se ve muy bien y creo que podamos clasificar otra vez.”