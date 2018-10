Celebran en Sancti Spíritus Día Territorial de la Defensa

Un ejercicio defensivo se efectuó este domingo en Tuinucú, perteneciente al municipio espirituano de Taguasco, en el cual participaron trabajadores del central Melanio Hernández, de la Refinería Paraíso y de otros centros productivos y de servicios de la localidad, todo bajo la supervisión de las máximas autoridades civiles y militares de la provincia.

El ejercicio comenzó a partir de la información de la presidenta del Consejo de Defensa Municipal taguasquense (CDM), Anelis Ramírez González, al Consejo de Defensa Provincial, encabezado por su presidenta, Deivy Pérez Martín, acerca de las distintas acciones previstas y los lugares de ejecución de estas en el poblado, donde radican dos importantes objetivos económicos.

Una vez explicado cada paso del ejercicio y puntualizados algunos detalles, se pasó al desarrollo de las acciones, que incluyó la participación popular en la evitación de un supuesto acto delictivo por parte de un elemento inescrupuloso en la farmacia de la localidad y las tareas a desarrollar durante un golpe aéreo limitado por parte de la aviación táctica de combate del enemigo contra la Refinería Paraíso, la cual provocó un hipotético escape de amoniaco.

Bajo el ruido de explosiones más o menos cercanas, y de sirenas de ambulancias, se ensayaron las acciones del colectivo para liquidar las consecuencias de la agresión, así como la labor de recepción, clasificación y prestación de primeros auxilios a las personas afectadas.

Se desarrolló igualmente el ensayo de cómo proceder en el caso de hechos vandálicos, como el robo de azúcar de los almacenes, su enfrentamiento por parte de agentes del orden y el juzgamiento expedito de esos actos, por parte del tribunal local, en un juicio oral público sumarísimo.

Al concluir el ejercicio en la Refinería productora de bebidas y alcoholes finos, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Deivy Pérez Martín y sus acompañantes, se reunieron con un grupo de milicianos de una Brigada de Producción y Defensa, con los cuales platicó acerca de sus respectivos oficios y puestos de trabajo, su dominio del armamento y otros temas, incluidos el salario mensual que perciben. A propósito de la responsabilidad de cada uno, expresó: “Sin defensa, no hay patria, no hay Revolución, no hay socialismo”.

Previamente el general de brigada Omar Pérez Ledo, jefe de la Región Militar de Sancti Spíritus destacó que la mayoría de las acciones que se ensayaron en este ejercicio son plenamente válidas en el caso de accidentes, desastres naturales y otras contingencias, que también pueden acontecer en tiempos de paz, por lo que exhortó a pulir todos los detalles y ser previsores al máximo para hacer más eficiente la respuesta ante cada suceso.

Ya en el central Melanio Hernández, en conversación con parte del colectivo ocupado de los preparativos para la ya próxima zafra, la presidenta del CDP se interesó por la marcha de los trabajos y un obrero le respondió que este año se ha comportado mejor que los anteriores en cuanto al abasto de medios y recursos para las reparaciones, a lo que la dirigente partidista respondió que hay que trabajar bien y cumplir al máximo, tanto en la agricultura como en la industria, porque el país cuenta con el azúcar y los derivados que debe aportar la venidera contienda.

La jornada concluyó con un acto político-cultural en el parque de Tuinucú, al que asistió una amplia representación de los moradores de la localidad y que fue resumido por la presidenta del Consejo de Defensa Municipal, Anelis Ramírez González, quien destacó la significación de este IV Día Territorial de Zona de Defensa, en un mes cargado de significado histórico para los cubanos.

Después de pasar revista a las importantes efemérides de octubre, la directiva abundó acerca de la importancia capital de las actividades defensivas para Cuba, basadas en la concepción de la Guerra de todo el pueblo, ante las constantes amenazas y manifestaciones hostiles de un poderoso vecino, y enumeró las tareas cumplidas por el municipio en este sentido, a todos los niveles dirección.