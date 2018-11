Cierra sus cortinas en Cuba el 26 Festival Internacional de Ballet

El Teatro Nacional acogerá, a las 17:00, hora local, una puesta de Giselle, interpretada por los primeros bailarines Viengsay Valdés y Rafael Quenedit, junto al Ballet Nacional de Cuba (BNC); y unas horas después la ceremonia de cierre del evento tendrá lugar en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

El espectáculo estará marcado por tres estrenos mundiales, dos de ellos de la coreógrafa catalana María Rovira: Vestida de nit (Vestida de noche) y Anima, este último creado para el primer bailarín Dani Hernández, quien vuelca su sentimiento particular en esa pieza cuyo título en idioma español se traduce como Alma.

La danza está más allá de todo y uno tiene que dejar el alma en ella, abrirse, aprender y evolucionar, como lo ha hecho la danza misma hasta hoy, confesó el artista a Prensa Latina.

Trabajar el lenguaje contemporáneo le exige mucho a su cuerpo, más habituado al clásico, pero Hernández valora la oportunidad de seguir aprendiendo, desarrollándose y de mostrar al público lo que siente y desea mediante movimientos capaces de reflejar su propia alma.

El programa de la gala de clausura lo integran además las obras Aguas primaverales, Las intermitencias del corazón y el estreno mundial de Ciudad de Luz, un poema danzario que el coreógrafo cubano Pepe Hevia siente que le debía a La Habana.

Ciudad de luz, es el espacio imaginario que construimos para establecernos como seres plenos. La casa perfecta que siempre está dispuesta para ser habitada. Es el océano profundo que en calma, guarda lo mejor de nuestro tiempo, definió el artista.

La primera figura del BNC Grettel Morejón protagoniza la pieza junto a Ariam León, un bailarín de la compañía Hevia Danza, actualmente asentada en Perú.

El colombiano Fernando Montaño, del Royal Ballet de Londres, volverá a presentarse en Gallardo, mientras Anujin Otgontugs y Altan Duragaa, del Ballet de Mongolia, exhibirán su cultura en Skifull Khan.

Por su parte, Julie Charlet y Javier Torres, del Northen Ballet, de Gran Bretaña, protagonizarán el pas de deux de La Arlesiana, mientras la pareja de Leticia Calvete y Florient Cador, del Europa Ballet, danzarán al ritmo del tema Is there anybody in there, de Pink Floyd.

Para cerrar la gala, el eminente pianista Frank Fernández y la primera bailarina del BNC Viengsay Valdés compartirán la escena en ParAlicia, una obra que nació de una conspiración entre ellos y la coreógrafa Tania Vergara, para rendir homenaje a la prima ballerina assoluta cubana hace unos años.

Al poco tiempo, el realizador audiovisual Alejandro Pérez se sumó para construir un videoarte, en el cual actuó la propia maestra.

Pinceladas de ese trabajo y de otras presentaciones de la artista, editadas por José Ramón Neyra, podrán apreciarse en el colofón de la edición 26 de un festival diverso y, una vez más, exitoso.