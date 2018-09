Corte Suprema niega recurso para permitir candidatura de Lula

El ministro de la Corte Suprema de Brasil, Luiz Edson Fachin, negó el petitorio que solicitaba la nulidad de la decisión del Tribunal Electoral de Brasil que bloquea la candidatura a la Presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva por el Partido de los Trabajadores (PT).

La defensa de Lula se apegó para tal solicitud a los estatutos expresados por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), alegato que Fachin calificó como insuficiente para tales fines.

“El pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas no alcanzó el sobreseimiento de la sentencia recurrida, reservándose a la sede propia la temática directamente afecta a la candidatura electoral”, declaró Fachin.

La defensa introdujo un recurso de efecto suspensivo al recurso extraordinario que limita la posibilidad de candidatura de Lula da Silva.

En este sentido, la nueva posición del ministro Fachin contradice sus declaraciones anteriores en las que afirmaba que la determinación de la ONU debía ser acatada.

“No se trata de una medida procesal manejada para impugnar la sentencia, pronunciada por el Tribunal Superior Electoral, que culminó en la denegación del registro de la candidatura del solicitante. Lo que se tiene en cuenta es el debate sobre el mantenimiento o sobre los efectos de la sentencia dictada en el proceso judicial penal, por el respectivo Tribunal Regional “, puntualizó el ministro.

Unánime repudio en Brasil a ataque contra candidato presidencial

El ataque sufrido este jueves durante un acto de campaña en Minas Gerais por el candidato presidencial de la extrema derecha Jair Bolsonaro recibió un inmediato y unánime repudio de representantes de todas las fuerzas políticas.

Es intolerable que no haya posibilidad de realizar una campaña tranquila, lamentó el presidente, Michel Temer, y recordó que estas se efectúan para que unas personas presenten sus proyectos.

‘Votar en un candidato es cosa de cultura atrasada, usted tiene que votar en proyectos’ y para que eso suceda el candidato necesita circular por el país, acotó.

A través de las redes sociales, el aspirante a vicepresidente de la República por la coalición El pueblo feliz de nuevo, Fernando Haddad, dijo repudiar ‘totalmente cualquier acto de violencia’ y deseó un pronto restablecimiento a Bolsonaro.

En términos similares se manifestó la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, quien consideró lamentable e injustificable lo sucedido y remarcó que en la política ‘tenernos que atenernos a la confrontación de ideas’.

La agresión sufrida por el candidato del Partido Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, configura un grave atentado a la normalidad democrática y al proceso electoral, señaló por su parte el máximo dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Juliano Medeiros.

El líder partidista recordó que el PSOL viene denunciando la escalada de violencia e intolerancia que contaminaron el ambiente político en los últimos años y por eso no puede callar ante ese grave hecho.

No podemos incentivar el odio, expresó por su parte la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien lamentó lo sucedido y subrayó que eso no puede ocurrir en un país democrático.

Bolsonaro fue agredido con un cuchillo esta tarde en la localidad de Juiz de Fora, en el Estado de Minas Gerais, por un individuo identificado como Adelio Bispo de Oliveira, de 40 años de edad y detenido en el acto por agentes de la Policía Federal.

De acuerdo con el portal de noticias UOL, mientras era trasladado por los policías el autor del atentado dijo estar cumpliendo ‘una orden de Dios’.

La propia fuente informó que el presidenciable fue sometido a una laparotomía exploratoria para identificar la extensión de las lesiones y que está siendo intervenido quirúrgicamente, pues la perforación pudo haber interesado el hígado.

Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), figuró en todas las encuestas de intención de voto realizadas hasta el cierre de agosto último como segundo en la preferencia del electorado, siempre detrás del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el mejor colocado pese a estar encerrado en Curitiba como preso político hace 153 días.