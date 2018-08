David tiene la palabra (+fotos)

Sobre la silla de ruedas cuyos frenos no usa, para no gastar las gomas nuevas, ahora mismo está totalmente relajado. El fotógrafo ya se fue y él acaba de conversar largo sobre su vida, intereses e incluso aspiraciones. Mirándole así, nadie creería que sus músculos y articulaciones pueden tensarse tanto como para transformar su rostro y poner sus manos completamente rígidas.

Estuve allí donde creció, en Maceo No. 97 Sur, entre Boquete del Coco y Raimundo, de la ciudad de Sancti Spíritus, cuando él no había cumplido los seis años. Pero ahora quien me recibe sonriente en la casa de la abuela no es el niño pícaro atento a todo, sino un joven igual de hermoso, con un poder de razonamiento que deja paralizado a cualquiera. El 13 de julio pasado David Quero Rodríguez Amaya cumplió 21 años.

Cuentan que luego de insistir en que su Carné de Identidad no lo mostrara como a un incapacitado, para lo cual fue tres veces a la misma oficina, consiguió que en el documento rezaran, aunque sin firma, sus huellas dactilares. Él no puede escribir, pero sí leer. En compensación, ha desarrollado una memoria excepcional y escoge al detalle cada vocablo, al estilo de aquel requerimiento martiano para el periodismo: “que cada palabra lleve ala y color”. Habla dificultosamente, por causa de una disartria, aunque a los pocos minutos de la charla logro entenderle bien.

David venció sin salir del hogar los grados desde el prescolar hasta el noveno. La primaria, bajo la tutela de la maestra María del Carmen Caballero, con quien cantaba el Himno y saludaba la Bandera. La secundaria, con el acompañamiento del profesor Aurelio Pando, de la ESBU Víctor Daniel Valle Ballester, junto a quien aprendió de todo, menos Computación. Como por ironía, dicha ciencia es una de sus pasiones; la madre y la tía la imparten a sus estudiantes, pero al muchacho le faltó el ordenador en aquellos tiempos, no por ausencia de gestión. Ahora posee una computadora con características que le limitan el uso, aunque él aspira a poder instalarse cómodamente para emplearla el día que tenga más espacio en el apartamento de Olivos II.

“Yo siempre voy preguntando cómo hago esto y cómo hago lo otro”, me explica. Indago si fue desde el celular que me envió por Facebook la solicitud de amistad. Lo “trastea”, aunque solo con su dedo índice, y se molesta mucho si alguien intenta ayudarle en la manipulación, porque prefiere persistir, pero hacerlo solo. El padre es profesor de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez; la madre y la tía, docentes de la Universidad de Ciencias Médicas.

Cuando concluyó el noveno grado estaba por cumplir 15 años. La única opción posible que se avizoraba para su continuidad de estudios era la escuela Solidaridad con Panamá, en la capital de Cuba. “No me lo propusieron a mí, pero yo sabía que eso se estaba cocinando. Desgraciadamente —bromea— tengo unas antenas parabólicas y cogí la señal”. Se negó rotundamente y expone las razones:

“No podía ni puedo por ahora valerme por mí mismo. Yo hago mis intentos por comer, tomar agua, jugos; en aquel momento ni eso podía. Soy muy familiar, y sé que en La Habana no iba a tener a esa viejuca que tengo a mi lado, esa tía que me adora y esa mamá que hace hasta lo imposible por mí, ni a ese primo cabezón que está ahí; ni a mi hermano, ni a mi padre, ni a mis amigos ¿Tú crees que yo podía aguantar un año allá?”, razona, luego de señalar con la vista a cada uno de los presentes.

David nunca ha abandonado las salas de rehabilitación y alguna vez recibió atención en hospitales de renombre. También se trató en la Equinoterapia, proceder del cual es fundador. Asiste a cuanta actividad política está a su alcance. Años atrás, cuando un Primero de Mayo llovió torrencialmente, él insistió en no abandonar el desfile. Ha ejercido varias veces su derecho al voto, para lo cual ensayaba la cruz, y acudió a rendirle tributo a Fidel a raíz de su deceso.

Cuando va por la calle con su padre quisiera tener a mano una campanita, para llamar la atención de alguien si él no lo ve y sigue de largo. Tiene prioridades. Una de ellas es convertirse en agente postal. Para eso necesitará una silla eléctrica que le dé la movilidad necesaria, pero él sueña en grande y continúa esperanzado en la que solicitó hace tiempo a través de la Aclifim.

La lesión estática del sistema nervioso central con predominio de una distonía muscular que le aqueja desde el nacimiento nunca va a conseguir paralizarlo. Por eso ve televisión, escucha radio, disfruta de la música, comparte con la gente y sigue cada novedad en la pelota y el fútbol.

No hace tanto, muy cerca de su casa estuvo el Presidente cubano, sobre quien le ha hablado mucho su tía Ida. Indago qué piensa acerca de Díaz-Canel: “Igualito a Fidel, no en el físico, pero sí en la forma de actuar, porque Fidel era, Fidel es —se corrige— muy comunicativo con la gente, tiraba bromas, saludaba a todos”.

¿Qué le dirías si lo tuvieras enfrente?, disparo. Se muestra asombrado, como sin respuesta. “Imagínate tú. Me dejaste bota’o”, sonríe. Pero, luego de pensarlo unos minutos, el mensaje brota claro de sus labios: “Que aquí tiene un revolucionario más, pa’ lo que se presente”.