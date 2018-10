Destaca presidente cubano espíritu de recuperación de los pinareños

El presidente cubano Miguel Díaz- Canel Bermúdez reconoció durante una visita de gobierno a Pinar del Río, el espíritu de recuperación de sus pobladores, tras las afectaciones provocadas al territorio por el huracán Michael

Acompañado por Salvador Valdés Mesa, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros y titulares de 10 ministerios, dijo en reunión gubernamental, que apreció una enorme voluntad de trabajo, pues los obreros laboraban como si no hubiera pasado nada, en franco ambiente recuperativo y de disciplina.

Aseguró que prima la solidaridad humana, casi toda la evacuación se realizó en casas de amigos y familiares, en tanto ya hay brigadas de diferentes provincias del país apoyando las tareas en la reparación de las averías eléctricas, sector donde el huracán causó severos daños.

Llamó a restablecer con prontitud las producciones y servicios y destacó la agilidad de la Administración Central del Estado, en la respuesta a las demandas de la provincia, muy bien valoradas en el territorio.

Precisó la pertinencia de en la medida que se restablezca el servicio eléctrico se vaya retornando a la normalidad, como es el caso del sector educacional.

Marisol Bravo, directora provincial de Educación explicó que 440 centros están en condiciones de reiniciar este jueves las clases y los otros 160 se incorporarían en la medida que haya garantía de agua y electricidad.

En la reunión cada uno de los ministros rindió informe de las afectaciones reportadas y de las gestiones efectuadas, fructíferas en su mayoría y muchas de las cuales ya están en vías de solución.

Previo a la reunión, el Presidente cubano realizó un recorrido por túneles de cepellón destinados a semilleros de tabaco y el primer punto fue en la zona conocida por el Vizcaíno, donde las fuerzas de los vientos perjudicó la cobertura de la estructura, lo cual provocó daños a las plántulas.

Allí intercambió con los trabajadores y vecinos de los alrededores e indagó sobre la escuelita del barrio, la cual no sufrió daños, y conminó a los allí reunidos a cooperar en el resarcimiento de los túneles.

Acto seguido se dirigió a otra batería situada en áreas de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco de San Juan y Martínez, territorio conocido por la Meca del Tabaco en Cuba.

Directivos y trabajadores del emplazamiento les comunicaron su decisión de resarcir los perjuicios con celeridad y comentaron que de no ser por el hostigamiento de Michael, hoy estarían iniciando oficialmente las siembras de tabaco en la provincia mayor productora de la hoja en la nación, acontecimiento que tendría por sede esa entidad.