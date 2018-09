Dos gimnastas espirituanos clasifican para Perú

Ubicados en polos opuestos de la experiencia, dos gimnastas espirituanos consiguieron el boleto para los Juegos Panamericanos de Perú en el 2019.

Se trata del laureado internacional Rafael Rosendi Torrecilla y el debutante a ese nivel Huber Godoy, quienes formaron parte del equipo cubano que participó en la lid clasificatoria con sede en la capital peruana este fin de semana.

El elenco, liderado por Manrique Larduet y Randy Lerú, garantizó tempranamente el boleto al encabezar la lista de ocho que tenía derecho a asistir. En esa oportunidad los cinco integrantes de la selección nacional acumularon 245.335 para pasar a la final

Rosendi, quien integró la selección que obtuvo medalla de plata en los recién finalizados Juegos Centroamericanos de Barranquilla, Colombia, debió reponerse de los dolores de una lesión sufrida en la citada competencia.

“El pie sí me molesta con el frío y eso es porque aún no está bien, pues hace solo un mes y medio que me lesioné, pero igual hay que seguir y ayudar al equipo a la clasificación. Solo estoy haciendo cuatro aparatos y nada para los pies”, comenta a través de su chat en la red social Facebook.

“Pasamos de primeros, aunque no por eso quiere decir que los equipos no están fuertes, todo lo contrario”, apuntó.

Para Godoy esta es su primera competencia internacional de nivel luego de acceder a la preselección nacional hace unos tres años tras ser multimedallista en Juegos Escolares y Juveniles. El equipo se completó con Alejandro de la Cruz.

Además de Cuba, se clasificaron Estados Unidos, Brasil, Canadá Colombia, México y Argentina. Para Lima se espera la presencia de 57 hombres e igual cantidad de mujeres.