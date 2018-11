Dos Lucías y un director cinematográfico puertas adentro de Escambray (+fotos)

Las actrices Eslinda Núñez y Adela Legrá y el director Manuel Herrera compartieron con el colectivo de este medio de prensa en la mañana de este jueves

Como si formaran parte de este periódico espirituano tres personalidades del séptimo arte cubano se adueñaron del pequeño salٕón de reuniones. El pretexto dialogar en una mañana que rompió la rutina del diarismo propio de un medio de comunicación.

Sin muchas presentaciones, pues resultaban cercanos por tantos regalos en escena y materiales audiovisuales, Eslinda Núñez, Adela Legrá y Manuel Herrera conversaron de cuánta idea surcó el íntimo espacio.

Precisamente, el director del largometraje Zafiros, locura azul, rompió el hielo al referirse a su proyecto más inmediato dedicado a exaltar mediante las luces, el sonido y la palabra a la figura de Carlos Manuel de Céspedes.

“Se basará en su diario perdido por lo que pretendo, además, ofrecer una visión de las contradicciones propias de la Guerra de 1868. Busco locaciones y creo que aquí en Sancti Spíritus podremos encontrar algunas”, añadió.

El equipo reporteril de Escambray no hizo esperar el resto de las preguntas e instó a Eslinda Núñez a recordar su vínculo con la yaguajayense de cuna Bertha Martínez, directora, actriz y diseñadora escénica, quien falleció recientemente en La Habana.

“Trabajar con ella fue un descubrimiento. Nos enseñó mucho porque era, además, una gran pedagoga”, dijo emocionada.

Por su parte, Adela Legrá se mostró rebelde, espontánea, sin tapujos con una mirada que dice mucho más que las palabras, tal y como el propio personaje que la catapultó a la popularidad.

“Yo soy Lucía porque ese es mi carácter. No quiere decir que no pueda hacer otros papeles, pero seguiré siendo Lucía porque una no puede perder las raíces”, expresó.

Momento de profundo estremecimiento resultó cuando esta montuna oriental recordó la conversación por más de una hora con el Comandante en Jefe Fidel Castro.

“Es mi verdadero padre porque me permitió realizar lo que tanto anhelaba. Un día discutimos de tú a tú, pero él tenía el don de sacarte por los ojos lo que sentías y cuando le pedí que se quitara las gafas oscuras para intentar obtener lo mismo, lo hizo y tomó un tabaquillo. Por dentro me sentí como las teclas de un piano cuando se tocan porque él me inspira respeto y admiración”, recordó.

Mientras que Eslinda con su pausada narración extrapoló al auditorio al Festival de Cannes, donde se presentó restaurado el filme Lucía.

“Constatar la sala casi llena, cuando a esa misma hora habían otras propuestas me estremeció. Luego, disfrutar el filme con la misma calidad del estreno tanto en sonido como los colores fue como regresar a 1968”, significó, quien ha derrochado talento en la televisión y el teatro.

Antes de la despedida, Núñez dijo que había culminado el proceso de filmación de una serie de 12 cuentos bajo el título Promesas, mientras que Adela reconoció que ayuda a todos los jóvenes que tocan la puerta de su casa.

Estas tres personalidades del séptimo arte cubano participan en el XV evento provincial de cine clubes La Cuarta villa que sesionará hasta el 21 de noviembre en Sancti Spíritus.