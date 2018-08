El rock estremece al Yayabo

Tras varios años de silencio, otra vez el metal se apropia de la ciudad del Yayabo con la realización hasta este domingo de la V edición del Festival de Rock Intermetal.

El programa del anhelado suceso, gestado por la Casa de Cultura Osvaldo Mursulí, de la ciudad cabecera, incluye además de los conciertos, un conversatorio, convención de tatuajes, presentación del libro Bon voyage, de Dalila León, y la inauguración de una muestra fotográfica.

De acuerdo con Félix Ramón Delgado Barrizonte, director de la referida casona, se retomó la idea a petición de los proyectos musicales espirituanos Limalla y Catarsis.

“Ellos llegaron hasta aquí para que los apoyáramos y no lo dudamos. Aspiramos a mantener este evento para aglutinar toda la fuerza del género existente en el territorio. Lamentablemente, somos de las pocas provincias que no tiene aún un festival de rock, y no podemos dejar que siga sucediendo”, añadió.

Los conciertos, previstos cada noche con tres bandas en el Parque de Ferias Delio Luna Echemendía, promocionarán las creaciones de nueve agrupaciones provenientes de La Habana, Jagüey Grande, Santa Clara, Camagüey y del municipio cabecera.

“Todas son muy conocidas pues ya tienen varios años de creadas. Incluso, algunas hacen una parada aquí, tras presentarse en citas que tienen lugar por esta fecha en otras regiones de la isla”, acotó.

Una de las propuestas del evento y que podrá ser disfrutada por más tiempo resulta la exposición Extraño silencio, del fotógrafo habanero José A. Companioni, que se exhibe en la galería de la Casa de Cultura Osvaldo Mursulí.

Una veintena de instantáneas recrean, mediante la referencia de temas musicales, el cuerpo humano, su erotismo, soledad, contaminación digital, el medio ambiente…, todo con la utilización del negro y blanco y con el apoyo de líneas que le dan un realce estético.

Durante el conversatorio, titulado El rock en la política cultural del territorio, emergieron las experiencias de las bandas espirituanas, las cuales no encuentran, con la sistematicidad deseada, los espacios idóneos para sus presentaciones; aunque cuentan con un público formado.

Por ello, el equipo organizador del Festival de Rock Intermetal aspira a mantener viva esta propuesta, a fin de parecerse más a los amantes espirituanos de ese género.