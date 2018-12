Encabeza presidente cubano premiación de mejores Atletas del año

En esta jornada fueron reconocidos en el Palacio de las Convenciones de La Habana los deportistas del patio por sus logros alcanzados, tanto a nivel nacional como internacional, durante la presente temporada, con destaque para la discóbola Yaimé Pérez y el boxeador Andy Cruz, entre otros.

Estoy muy feliz por este reconocimiento, gracias al esfuerzo y sacrificio de todo un año, paso a paso se ve el fruto y espero que se vuelvan a repetir los triunfos conseguidos esta campaña, declaró Pérez a Prensa Latina.

Asimismo, anunció que encamina su preparación para los Juegos Panamericanos de Lima-2019, donde el principal objetivo es alcanzar la medalla de oro.

Por su parte, Cruz agradeció el seguimiento del pueblo cubano a su labor como pugilista y a todo el boxeo en general, por lo cual manifestó su emoción por propiciar las alegrías de esta temporada y durante los últimos tres años, en los cuales marcha invicto.

Igualmente, expresó sentirse sorprendido por haber alcanzado el premio al Mejor atleta del año en el sector varonil, ante la pugna del luchador Yowlys Bonne y el saltador de longitud Juan Miguel Echevarría, dos candidatos de fuerza para alzarse con ese galardón al coronarse campeones del mundo en 2018.

No me lo esperaba, pero yo me preparo para hacer mi trabajo y ganar mis peleas y eso es con lo que contaba. Lo otro realmente me sorprendió, argumentó.

Cruz resultó monarca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) Barranquilla-2018 y se tituló con la escuadra Domadores de Cuba -el Mejor equipo de la camapaña- y lidera el ranking de la división de los 64 kilogramos de la Asociación Internacional de Boxeo.

Entretanto, Pérez igualmente se coronó en la cita regional colombiana, además de dominar la Copa Continental y la Liga del Diamante.

También resultaron galardonados Sunaylis Nikle, integrante del equipo de hockey (f) campeón de los JCC; el pelotero Alfredo Despaigne, campeón con Granma en la Serie Nacional y elegido al Juego de las Estrellas del béisbol profesional japonés, liga en la cual comandó varios departamentos ofensivos.

El novato de la temporada recayó en el luchador (greco) Luis Alberto Orta, deporte individual que resultó galardonado, al lograr 53 títulos, 32 de plata y 27 bronces en eventos internacionales durante el año.

Igualmente, el hockey sobre césped se llevó el premio al Mejor deporte colectivo, con los cetros, en ambos sexos, en los JCC, mientras que la dupla de canotaje de Seguey Torres y Fernando Dayán Jorge fueron reconocidos en el Evento no individual.

El Acontecimiento del año resultó para la luchadora Lianna de la Caridad Montero, quien otorgó la primera medalla femenina en Campeonatos del Mundo.

Los 10 atletas más destacados resultaron las ciclistas Arlenis Sierra y Marlies Mejías, el boxeador Julio César La Cruz, el gimnasta Manrique Larduet, los judocas Idalys Ortiz e Iván Silva, Echevarría, Montero, Bonne y la heptatleta Yorgelis Rodríguez.

La Mención especial recayó en el tirador Jorge Grau, en tanto fueron reconocidos los medallistas en evento mundiales Lázaro Álvarez, Roniel Iglesias, Erislandy Savón y José Ángel Larduet (boxeo), los luchadores Yudaris Sánchez, Ocar Pino y Franklin Marén y los pelotaris Armando Chappi, Yasmary Medina y Jhoan Luis Torreblanca.

En el apartado para discapacitados, la velocista Omara Durán y el también atleta Ulicer Aguilera se llevaron el lauro al Mejor atleta en uno y otro sexo, mientras que Lorenzo Pérez resultó el más popular.

Los premios a los 10 más destacados recayeron en Yaumara Casero, Noel Eduardo Pérez, Yunerki Ortega (Paranatación), y Yamel Luis Vives, Ángel Jiménez, Leinier Savón, Guillermo Varona, Lázaro Yarlo, Cristian Carlos Guillén y Leonardo Díaz (Paratletismo).

Asimismo, Erick Martínez recibió el lauro al Mejor árbitro nacional y Juan Ramón Milán al internacional, en tanto Román Serguera fue galardonado como Mejor profesor de Educación Física, en tanto que Jhoen Lefont, de dominio del balón, se adjudicó la categoría de Actividades especiales.