Con el resuelto apoyo de los obreros cubanos, los combatientes de las FAR hacen posible la consolidación de la invulnerabilidad militar de la isla



La valoración del General de Brigada Jorge L. Méndez de la Fe tuvo lugar durante la rendición de cuenta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a los obreros cubanos, en el Pleno 104 del Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), reunido en su sede de La Habana.

Méndez de la Fe, jefe de Dirección del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se enfocó en las tareas llevadas a cabo por dicha entidad con vistas a defender la seguridad del país en el último año.

Señaló que esa institución armada prosigue trabajando en el proceso de consolidación del perfeccionamiento de sus sistemas funcionales, estructura y composición de los órganos que la componen, con la premisa de lograr que sean más racionales, eficientes y económicos.

En el 2017 se recaudaron 47 millones cuatro mil 793 pesos, para un sobrecumplimiento del cinco por ciento, en relación con el compromiso contraído, y de esta cifra, 882 mil 526 pesos fueron aportados por las propias FAR, explicó.

Ello permitió financiar los gastos de la preparación de los cuadros, los órganos de dirección y de mando, los reservistas y milicianos y las Brigadas de Producción y Defensa, así como también el desarrollo del Bastión Estudiantil Universitario en todas las sedes de altos estudios de la nación, según refiere el documento presentado al Pleno.

Igualmente, resalta el sobrecumplimiento en un 26 por ciento del llamado al Servicio Militar Femenino, además de que se desarrollaron satisfactoriamente los programas para los estudios políticos, con énfasis en temas vinculados a problemáticas de la actualidad.

Méndez de la Fe aseguró que los resultados alcanzados por los mandos, unidades y entidades de las FAR en el cumplimiento de las diferentes tareas, fueron posibles por la motivación lograda entre los combatientes y trabajadores.

Al término de la exposición, Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y secretario general de la CTC, destacó la importancia de la información recibida, única de su tipo en el mundo, al tratarse de un informe de la gestión de un órgano armado a la población trabajadora.

Varios integrantes del Consejo Nacional de la CTC intervinieron para refrendar su apoyo a la gestión presentada y explicar particularidades de las tareas concretas de los sindicatos que representan.

En la exposición estuvieron presentes, además, Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente del Consejo de Estado, así como el General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las FAR y otros jefes y oficiales de esa institución armada.