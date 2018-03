Festival Artes de Cuba llegará a Estados Unidos

Más de 200 artistas viajarán desde La Habana a Washington para protagonizar, del 8 de mayo al 3 de junio, el festival Artes de Cuba, anunció este 28 de marzo el viceministro de Cultura Fernando Rojas.

La cita reunirá a artistas cubanos residentes en su país y en el exterior, con el objetivo de resaltar las artes y la amplia cultura cubana a través de las expresiones tradicionales y contemporáneas de la música, la danza, el teatro, el cine, las artes visuales, el diseño, la moda y la gastronomía.

Una de las figuras más representativas de la canción popular cubana, Omara Portuondo, abrirá con música el evento, cuya parte danzaria contará con las compañías Ballet Nacional de Cuba (BNC), Malpaso e Irene Rodríguez.

Este tipo de intercambios apoyan la idea de que la cultura sea una expresión de los anhelos de paz de todos los seres humanos de buena voluntad y en particular de los pueblos de los dos países, afirmó el viceministro durante una conferencia de prensa.

La cultura une mucho a los pueblos, a las naciones, y nosotros pensamos que en un momento en el cual las actividades de intercambio están disminuyendo en número, se produzca un acontecimiento como este es importante, añadió.

Rojas resaltó el alto nivel de todos los participantes, cuyo denominador común es el de haber sido formados por el sistema de enseñanza artística cubano, gratuito y con resultados reconocidos internacionalmente.

Según manifestó, el Ministerio de Cultura de Cuba espera que el evento sea un gran regalo para el público y contribuya a la mejoría de las relaciones entre los dos países.

El festival titulado Artes de Cuba: From the Island to the World (De la isla al mundo) acontecerá en el Centro John F. Kennedy, de Washington, a cuya dirección Rojas agradeció por el profesionalismo y el respeto con el que han coordinado cada presentación con su entidad.

De acuerdo con el programa oficial, participarán en la cita Aldo López-Gavilán, la Orquesta Miguel Faílde, Zule Guerra y Quinteto Blues de Habana, Aymée Nuviola, Haydée y Pablo Milanés; los Van Van, la familia López-Nussa, Arturo O’Farrill y Afro Latin Jazz Emsemble, La Dame Blanche, Dizzy Gillespie Afro-Cuban.

Además, están programados los grupos de teatro El Público, Argos Teatro, y se exhibirán clásicos del cine cubano como Memorias del subdesarrollo (1968), Retrato de Teresa (1979) y Lucía (1968); así como largometrajes premiados en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, con sede en La Habana.

Carteles representativos de obras audiovisuales, instalaciones, esculturas y otras creaciones de artistas de la plástica podrán apreciarse en los diferentes espacios del gran complejo en Washington, entre numerosas propuestas.