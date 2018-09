Frederich Cepeda: de Toro a Gallo

Aupados por la incorporación de Frederich Cepeda Cruz tras su regreso de la Liga Mexicana donde jugó en el equipo Toros de Tijuana, los Gallos espirituanos lograron una importante victoria 5-3 en el inicio de la subserie vs Holguín en el estadio José Antonio Huelga.

Los holguineros salieron delante en el partido en la segunda entrada, pero los espirituanos empataron a una carrera en el cuarto capítulo cuando Cepeda disparó doblete y luego llegó a tercera desde donde fue empujado por su primo Geysel con fly de sacrificio.

En el sexto ining sellaron su triunfo con racimo de tres, con doblete decisivo de Yoandy Baguet en calidad de emergente que impulsó dos, una de ellas anotada por Cepeda. El puntillazo llegó en el séptimo por hit impulsor de Yunier Mendoza.

Para Yuen Socarras fue su cuarto éxito al lanzar seis entradas y un tercio en las que permitió tres anotaciones con seis hits, uno de ellos cuadrangular de Maikel Cáceres. Yanieski Duardo se apuntó su sexto juego salvado, mientras Carlos Santiesteban cargaba con la derrota.

Ahora los Gallos tienen balance de 17 éxitos y 15 derrotas y están ubicados en los puestos ocho y nueve, empatados con Mayabeque que tiene el mismo balance y ambos están separados a cuatro juegos y medio del líder Ciego de Ávila.

Desde el graderío el público asistente ovacionó cada turno al bate de Frederich Cepeda, quien sin quitarse el polvo del camino mexicano, salió a su valla, tal como anunció antes de partir a cumplir su contrato.

“Fui a cumplir un contrato, terminó y vine. Fue una experiencia buena a pesar de que fue muy corta, llegué al final de temporada y tuve que adaptarme a ese tipo de béisbol, a cómo se juega, cómo se viaja, es muy fuerte, gracias a Dios terminé bien, Creo que los 21 partidos que jugué tuve una actuación bastante aceptable, con un buen comienzo, después tuve un impasse donde no estuve muy bien, pero ellos me dieron la confianza, siempre me dijeron que iba a ser el cuarto bate, que me preparara para los play off pues sabían que era difícil adaptarse a toda la temporada”, declaró a Escambray.

Cepeda ponderó la calidad de los jugadores de la liga: “Es muy buena pues hay algunos que estuvieron y otros que están en Grandes Ligas, los hay de diferentes organizaciones: americanos, dominicanos, venezolanos, es un béisbol muy bien organizado y fuerte”.

Ahora el destacado pelotero está de lleno con los Gallos, cuyo desempeño siguió desde la distancia. Incorporado como designado del conjunto en su debut en la actual serie Nacional bateó de 2-1 (doblete) y recibió dos boletos.

Confía en que su equipo pueda pasar a la segunda fase, pese a lo cerrado del torneo. “Todos los equipos están parejos. Es lo que sucede cuando el campeonato es tan corto —de 45 partidos—, siempre hay que tratar de ganar, ganar y ganar sin mirar atrás, me gustaría clasificar directo, no ir a los comodines, pero de todas maneras es ir juego a juego y tratar de ganarlo. Trataré de aportar como designado porque tengo que aclimatarme a la preparación, lo importante es aportar”.