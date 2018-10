Gallos a echar el resto en la Serie Nacional de Béisbol

Desde hoy cuando se midan a Santiago de Cuba, a los Gallos espirituanos no les queda otra que echar el resto en los seis partidos oficiales que le quedan a la fase regular de la Serie Nacional 58 y esperar también a qué puedan hacer los otros equipos.

A ese estado llegaron cuando el sotanero Camagüey les ganó dos de los tres encuentros en la subserie más reciente y les complicó la existencia en su afán clasificatorio hacia la segunda fase.

Los ahijados de José Raúl Delgado están fuera de la zona clasificatoria por un tilín, pues se encuentran en el noveno puesto con balance de 19 y18, y tienen aún reales opciones de lograr un boleto al menos para la subserie de comodín.

Los espirituanos le miran la espalda a Artemisa, equipo del cual se encuentran separados a medio juego, que a su vez se ubica a uno y medio de Las Tunas, en el sexto-séptimo escaños. Tampoco pueden descuidarse pues en el décimo lugar se ubica Isla de la Juventud, a un partido y medio.

Por eso su única opción es ganar y ganar lo que resta y quedarse también a ver cómo queda esa tabla que seguirá a expensas de los resultados de todos los partidos pendientes que no son pocos.

La primera parada será desde este lunes, martes y miércoles en predios de los santiagueros que también saldrán a ganar, pues los orientales luchan a brazo partido por retornar a la segunda fase de los clásicos cubanos de béisbol.

Su ubicación es más cómoda pues tienen balance de 21-16 y comparten los lugares seis y siete con los tuneros, y a solo dos y medio de los punteros.

Aunque no le restó importancia a las derrotas vs Camagüey, el manager de los Gallos prefiere mirar lo que queda y no lamentar lo que pasó: “De respiración artificial nada, aquí todo sigue parejo, Camagüey, a pesar de que está mal este año, tiene tremendo pitcheo y a nosotros nos falló en un juego uno de nuestros abridores, pero aquí no hay nada decidido aún. Saldremos al terreno como el primer día a luchar la clasificación”.

La lucha por los boletos sigue siendo sin cuartel. Del primer lugar de la tabla, Ciego de Ávila (24-14), hasta Sancti Spíritus, que ya dijimos que es noveno, solo existen cuatro juegos y medio de ventaja, lo cual da la medida de lo reñida que se ha mantenido esta campaña

Detrás de los avileños se ubican Holguín e Industriales (23-15) a un juego, Mayabeque (22-15), a juego y medio, Villa Clara ( 21-15), a dos, Santiago de Cuba y Artemisa (21 y 16 y 21-17, respectivamente) a dos y medio, Artemisa (19-17), a cuatro, Sancti Spíritus (19-18), a cuatro y medio, Isla de la Juventud (18-20), a seis, Pinar del Rio (16-21), a siete y medio, Granma (15-22), a 8 y medio, Cienfuegos (14-22), a nueve, Guantánamo (15-24),a 9 y medio, Camagüey (14-23), a nueve y medio y cierra Matanzas (12-24), a once.

Los Gallos concluyen sus presentaciones en la fase regular vs Guantánamo, también en calidad de visitador.