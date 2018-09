Informatización de la sociedad también es calidad de vida (+fotos)

A priorizar y agilizar en Sancti Spíritus el Programa de informatización nacional que prevé la creación de los gobiernos electrónicos, llamó aquí Lázara Mercedes López Acea, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba.

Lo anterior trascendió en un intercambio con las principales entidades del territorio que deben asegurar la infraestructura tecnológica para la ejecución de dicho proyecto —como lo son Etecsa, Desoft, RadioCuba, Unión de Informáticos— y donde también participan sectores que tributarán contenidos como Salud, Citma, Educación, entre otros.

López Acea enfatizó en que, al igual que en otras provincias del país, Sancti Spíritus también disponga lo antes posible de gobierno y comercio electrónicos. El primero comprende el Portal ciudadano, espacio virtual donde la población podrá exponer sus opiniones, quejas, planteamientos y propuestas acerca de los procesos de la vida cotidiana que la afectan para que de esta manera los gobiernos locales puedan realizar una gestión administrativa más eficaz con una información profunda.

En la primera fase del portal ciudadano, que debe estrenarse para finales de este año en Sancti Spíritus, las personas podrán consultar información actualizada de la provincia como cartelera cultural, deportiva, comercial, farmacológica…; y en la medida que se consolide podrán sumarse la interacción con los presidentes de los consejos populares y en el futuro, incluso, se orientará acerca de procesos de trámites legales.

“La informatización de la sociedad tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas”, aseveró López Acea quien manifestó, además, que al contar con la participación del pueblo, exigirá de los gobiernos mayor control y sistematicidad del trabajo y respuestas más efectivas sobre lo que está sucediendo en el territorio.

Al decir de la miembro del Buró Político, los organismos tienen que prepararse para las inconformidades de la población, pero la parte sensible no se puede perder, porque la informatización de la sociedad no puede sustituir la gestión entre dos entidades para ofrecer una mejor solución ante un problema particular.

Igualmente, fue debatido en este encuentro que un incremento de la conectividad a internet para los sectores de educación y salud debe significar una mejor preparación de maestros y estudiantes, así como del personal médico, entes claves en el proceso de informatización y a quienes hay que instruir acerca de cómo emplear los códigos del ciberespacio.

Para constatar los pasos que se han dado en Sancti Spíritus en materia de informatización, Mercedes López Acea visitó el único joven club móvil con que cuenta el territorio; la sucursal del Banco Popular de Ahorro, ubicada en el boulevard; la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez; el Centro Provincial de Meteorología y la Unidad Empresarial de Base Aplicaciones de Redes.

También estuvieron presentes en el recorrido Omar Pérez Salomón, funcionario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Deivy Pérez Martín, primera Secretaria del PCC en la provincia, entre otros funcionarios.