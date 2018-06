¿Jaque mate al ajedrez?

Ni los míticos Bobby Fischer, Garry Kasparov o en acción partida que entabló Sancti Spíritus hace meses. Encima de un tablero litigioso, tras unos 40 años de existencia, la emblemática Academia Antonio Briones Montoto entró en jaque y con ella, por supuesto, el ajedrez.

Escambray convoca a una simultánea con una veintena de “tableros”.

PRIMEROS MOVIMIENTOS

Que hablamos de algo más que un deporte, lo sabe el mundo. Por ello Cuba lo acoge desde la proyección de Fidel: “Masificar el ajedrez colocaría a este país con mucha más capacidad de pensar, más eficiente; es como saber una asignatura básica”.

Concordemos en que no son ya, lastimosamente, los tiempos del record Guinness de 13 000 tableros en Santa Clara en el éxtasis de la Batalla de Ideas. Pero nada justifica que el torneo Villa del Yayabo en su más reciente versión errara entre un improvisado salón en la Uneac y otro similar en la cafetería del Hotel Deportivo. “No dicen por qué se cerró, no vemos futuro ni salida”, rompe el silencio el maestro FIDE Fany Duarte Nápoles, profesor de la EIDE Lino Salabarría. “Este municipio es la fuente del alto rendimiento, es inconcebible que todos los demás tengan una academia, aunque sea en mal estado, menos este”.

Del cierre del inmueble lo supieron atletas, padres, entrenadores y el comisionado provincial cuando vieron “usurpado” el espacio. “El del parque es ideal, por lo céntrico, con buen ambiente, espacio, aire, tiene condiciones perfectas, pero lo arreglaron con sillas y mesas nuevas y luego lo quitaron y no explicaron nada”, se lamenta Betsandra Santiesteban, primera fi gura femenina aquí. La foto de Tony Briones entre una montaña de escombros que “jugó” por meses hasta que el Meteoro la eliminó, se lo confirmó a Escambray.

Caballo en mano, Carlos Bermúdez, director provincial de Deportes, salta casillas: “Todo el mundo lo sabía, menos Yolanda Castañeda López, directora municipal del Inder en Sancti Spíritus, y yo. En la primera variante la parte delantera era para Joven Club y la segunda para la academia, fue lo que pensé”.

Mas, comenzó la firma de contratos. Según José Luis Rodríguez Vega, director de la Unidad Presupuestada del Inder provincial, su entidad asumió el pago en divisa: 12 024.80 CUC a la Cooperativa No Agropecuaria de Construcción DECOM de Matanzas, 800 CUC por 10 butacas al Fondo de Bienes Culturales y unos 60 000 pesos en las dos monedas para equipos. “Fueron tres acciones: revestimiento de cielo raso, la cubierta y la pintura”.

Las arcas del Inder municipal pagaron 135 832.04 pesos a trabajadores por cuenta propia, aunque el financiamiento no salió de su ínfimo presupuesto, incapaz hasta entonces de preservar una instalación cuyo techo trasero colapsó y las paredes se tiñen de mazamorra. “Ese dinero es del uno por ciento del impuesto territorial del Gobierno de Sancti Spíritus para el Inder, porque el Joven Club es de subordinación nacional”, explica Javier Brito, vicepresidente para el Órgano de la Administración Provincial.

¿TABLAS SOBRE EL TABLERO?

Cuando parecía que la academia hacía tablas, el juego ciencia entró en escenarios no tan glamorosos como su esencia. “El 31 de diciembre amanecimos la directora del combinado Julio Antonio Mella y yo ultimando detalles, hasta para cobrar la entrada y poner al técnico. Después me llama un compañero que dice ser el administrador. Él confirma: ‘Soy el director del Joven Club de Computación’ y le digo: Me disculpa, pero esto es del Inder y soy la directora”, cuenta Yolanda.

Quien presentó las mismas piezas y una propuesta de “alianza estratégica” fue Osvaldo Martínez, director de los Joven Club en Sancti Spíritus. “La dirección de la provincia determinó hacer un salón de ocio. Nuestra responsabilidad es solo brindar el servicio, se nos dijo de arrendar un local con igual perspectiva del bulevar tecnológico”.

Además del local, el Inder comienza a perder posiciones. “Se creó un caos —dice Yolanda— porque nos exigían por la limpieza y la custodia del espacio. Me orientan hacer un documento jurídico que avalaba el préstamo del local de un organismo a otro en situaciones equis. Nos tocaba pagar, pero el dinero no llegó hasta abril, los constructores nos demandaron, caímos en caja negativa, error que nos señaló Finanzas y que he tenido que explicar a todo el mundo, sin beberla ni comerla”.

También el Inder paga la corriente y vela por medios básicos que no usa. “No regalé la academia, como directora estoy preocupada, pero ya dije: No firmo un documento más mientras no esté el dinero”.

Al estilo de un maratón, el asunto entró en letargo. El arquitecto Leonardo Pizarro, a cargo del proyecto, debió hurgar para buscar variantes. “Entiendo la posición de Deportes, el primer proyecto era mantener para Joven Club lo que está hoy y la parte trasera para el Inder, con la idea de que la academia no podía dejar de ser lo que era. Luego quedé en stand by. ¿Para quién voy a trabajar en esta etapa? Para ganar tiempo hice dos proyectos; pensaba —y todavía pienso— que pueden convivir los dos servicios, con soluciones técnicas para otro nivel arriba”.

DE REY A PEÓN

El Inder, que de rey pasó a ser peón, se disputa sus últimas partidas. Al Joven Club ni jugar con piezas blancas le ha traído todas las ventajas. “Viene mucha gente, pero se quejan del calor, no pueden usar el baño ni hay agua para tomar”, expone Anisleidis Álvarez, implementadora. Su director provincial reafirma: “El local está en mal estado, cerramos porque caían vigas y ladrillos del techo, las ratas caminaban por el salón, luego abrimos para no tener a la población sin servicio”.

Días atrás se pactó una nueva simultánea. Escambray toma asiento en la administración provincial. “La próxima semana se planifica hacer la segunda parte, hoy en franco deterioro, se hará una segunda sala con navegación incluida y una cafetería en el patio, además de que queremos climatizarlo. Ayudamos con financiamiento al Inder y al final se arrendará al Joven Club”, explica Brito Pérez.

¿Y la academia?, inquiero

“Trataremos de reubicarla en alguna de las instituciones del Inder para no perderla; con lo del segundo nivel, el local es viejo y la estructura no garantiza, además de que sería muy costoso. El Joven Club tiene buena aceptación con la informatización de la sociedad”. Tras más de un mes del ultimátum, según Carlos Bermúdez, “es una decisión del Gobierno, cuando todo comenzó expresé mi desacuerdo. Ni el Inder provincial ni el municipal tienen locales y este último no posee ni un centavo para comprar una lata de cal”.

Las variantes económicas deben comenzar a ¿destrabarse? cuando se concrete el contrato de arrendamiento que ahora está siendo elaborado por María Julia Rodríguez Bala, la asesora jurídica de la Empresa Provincial de Servicios Legales, quien, más allá del papel, defiende el inmueble “para el ajedrez porque era oficial de Menores y llevaba niños allí que aprendían, era muy instructivo y útil para su tiempo libre”.

Aun con el rey en casilla roja, Escambray propone tablas. No es esta una partida entre dos programas de la Revolución, igual de importantes. Si el Inder no potenció lo suficiente su academia por falta de dinero y de profesores, es un match que debió jugarse antes. No es cuestión de desvestir y vestir santos, menos si el traje es de la talla de Capablanca o de otros que hacen de Cuba un emporio de cultura, inteligencia y conocimiento.