Juana Maritza Ramírez: La Federación de Mujeres Cubanas es mi vida

Todavía en sus ojos aparecen lágrimas de emoción cada vez que recuerda el instante en que, en medio de una concurrida asamblea del área que abarca el Bloque 90, en su barriada de Colón, la eligieran como única delegada directa por Sancti Spíritus al X Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), previsto en La Habana durante el mes de marzo del 2019.

Y es que Juana Maritza Ramírez Ortiz, desde que era muy joven, le entregó su vida a la organización femenina, la misma que hoy le roba horas de sueño cuando trata de cumplir cualquier tarea; pero también la hace sentirse orgullosa al poner en práctica los conocimientos y lograr que en su radio de acción la escuchen y encuentre seguidoras para asumir las disímiles tareas encomendadas por la organización.

De su trabajo también hay mucho que contar, primero como licenciada en Cultura Física, que la llevó hasta cumplir una misión en Venezuela, y luego, como jefa del Puesto de Mando de los damnificados por el huracán Irma, labor que la mantiene ocupada hasta hoy.

¿Qué implica saberse delegada directa al X Congreso de la FMC por la provincia?

Una tremenda emoción que me dejó casi sin habla y me sacó las lágrimas. Nunca pensé que sería elegida, pues existen muchas mujeres con sobrada trayectoria para ocupar ese lugar, por eso agradezco infinitamente a mis vecinas, a las federadas de la delegación Mariana Grajales y al bloque 88 al que pertenezco, pero también a todas las féminas del Consejo Popular de Colón, del cual soy parte activa como miembro de esta organización y como su representante.

¿Cuáles fueron las razones que se tuvieron en cuenta para esta elección?

Yo diría que muchas, principalmente las tareas desarrolladas dentro y fuera del municipio, pues como dirigente de base que soy apoyo en todo; por ejemplo, en la capacitación de las jóvenes que recién ocupan cargos de dirección, la atención a los niños de la Tarea Victoria que tienen a sus padres cumpliendo sanciones penitenciarias; en la celebración de los talleres de valores mediante los cuales nos vinculamos a otros factores de la comunidad como los CDR, la Asociación de Combatientes, el núcleo zonal y los delegados de las circunscripciones del Poder Popular.

¿Es la primera ocasión en que asistirá a un Congreso?

Sí, es mi primera experiencia y espero aprovecharla bien, pues pienso exponer los resultados de un pilotaje nacional que se desarrolla en el Consejo Popular de Colón, único lugar del país escogido para su realización, el cual consiste en efectuar encuestas con las jóvenes que ingresan a la organización para saber qué piensan de la FMC y cómo quieren que sea.

Desde el mes de marzo estamos en esto de conjunto con las secretarias de bloques y delegaciones, así como con otras dirigentes de estructuras superiores y acudimos a las escuelas Secundarias Básicas que radican en la zona para intercambiar con las estudiantes. Hasta el momento los resultados son muy positivos, porque reflejan una variedad de criterios que van desde la falta de dinamismo en la organización y la necesidad de dar más protagonismo a la juventud, hasta las formas en que deben planificarse y ejecutarse las actividades, opiniones que de seguro permitirán mejorar el funcionamiento.

¿Y qué queda para la casa?

Mi hijo y mi esposo me dicen que soy como la mujer orquesta, pero sin el apoyo de ellos nada de lo que hago sería posible, por eso quiero agradecerles públicamente por su comprensión y ayuda. Pues no solo son las tareas del trabajo y de la FMC, también están las que enfrento hace más de 28 años como representante de las organizaciones de masas ante el Consejo de Defensa No. 13 de Colón o la de Presidenta del Grupo de Trabajo Comunitario Integrado que el año pasado emulamos con el Consejo Popular de La Barrera, de Cienfuegos, y le ganamos.

Ahora mismo, trabajamos en la preparación de las federadas para la Asamblea Provincial X Congreso que se desarrollará los días 16 y 17 de noviembre en la ciudad cabecera. Como ves, siempre hay algo que hacer, pero no me quejo, pues la Federación es mi vida y lo será siempre.