La meta es buscar la clasificación

Escambray dialoga con José Raúl Delgado, director de los Gallos, acerca de las aspiraciones del equipo en la presente Serie Nacional

Con una rara arrancada a mitad de semana, la Serie Nacional de Béisbol en su versión 58 ya tiene en acción a los 16 elencos que la animarán hasta los primeros días de octubre, con muy pocos cambios en su estructura, excepto que los seis que pasan a la segunda fase solo arrastran los resultados de la primera vuelta entre ellos.

A los Gallos correspondió hacer su debut en predios de Artemisa y seguirán en carretera hacia Pinar del Río. Según los pronósticos de la mayoría de los entendidos, Sancti Spíritus no fi gura entre los favoritos. Pero José Raúl Delgado Diez y su tropa tienen sus propios retos. No es esta vez el mánager debutante a quien le resultó muy fácil superar la actuación precedente.

En su segundo año al frente del elenco espirituano, la varilla parece un poco alta. Para superar el noveno lugar de la serie anterior no le queda otra que entrar en la lista de los ocho. Tiene algunas piezas de menos y un staff tan nuevo como impredecible (solo un cambio tuvo la nómina: el del lanzador Ramón Zúñigas por Karel Bernal).

Horas antes de escucharse la voz de ¡a jugar!, el mánager luce tranquilo, seguro y optimista: “Solo hay una meta: buscar la clasificación, no hay otra”, afirma.

Una ausencia segura es la de Eriel Sánchez, quien deja al elenco con lesiones en la columna vertebral ofensiva, aunque Frederich Cepeda comenzará con el equipo hasta si por fi n se decide su contrato en México.

“Lo del bateo es impredecible, el año pasado el equipo estuvo desbordado a la ofensiva. Ahora ya hay más experiencia y debe estar mucho mejor, aunque es verdad que no tenemos un bateador que tú digas que está por encima de Cepeda, pero la preparación ha sido muy buena, se pudo realizar sin muchos problemas y se trabajó fuerte con las deficiencias de la campaña anterior. El entrenamiento en la playa nos dio buenos resultados, topamos más, aunque siempre hay sus problemas, pero ahora solo resta poner en práctica lo que se hizo en esa fase”.

Como variante, apelará, como lo hizo el pasado año, a la fabricación de carreras sobre la base del juego táctico y un mejor corrido. “Hemos trabajado más esas situaciones, el año pasado corrimos un poquito, este debemos correr un poco más porque esa es la tónica nuestra, este no es el equipo aquel que venía cualquiera y daba el batazo, hay que hacer las carreras a base de velocidad”.

Una de las interrogantes que irrumpe en la nómina es qué hacer con el reincorporado Luis Dariel Serrano. “Él lleva dos o tres años sin jugar y todo el que ha practicado pelota sabe lo que eso signifi ca. Antes de salir hizo varias cosas, pero ahora es otro novato más dentro del equipo, está empezando otra vez a aprender a caminar, ojalá nos dé 20 jonrones y nos ayude. De entrada, el tercera base es Rodoleisi Moreno, no se puede ser ciego, él nos resolvió tremendo problema ahí, defensivamente es uno de los mejores que hay en Cuba. Serrano jugará tercera, primera, los jardines, designado…”, hasta encontrar su verdadera posición.

Un abultado staff de lanzadores, la mayoría jóvenes, crea cierto suspenso, sobre todo porque no se avista un líder seguro. “El año pasado tuvimos serios problemas con el pitcheo, quizás por la poca experiencia optamos por traer algunos que llevaban años en el equipo y no todos aguantaron el ritmo; esta vez hay muchos muchachos nuevos, brazos fuertes y claro que sí me preocupa, pero según se han comportado en los topes, puedo decirte que deben estar mejor”.

Diecinueve lanzadores, ¿relleno o falta de confianza?

“Para ser realistas tenemos esa cantidad, no porque el pitcheo esté tan mal, es que casi no contamos con peloteros para completar el equipo en otras posiciones, el que diga otra cosa está diciendo mentiras”.

Los Gallos vuelven a ser una simbiosis de hombres hechos como Yunier Mendoza, Orlando Acebey, Dunieski Barroso, Yoandi Baguet, y de otros que han mostrado credenciales, sobre todo en la pasada Serie Sub-23: Geysel Cepeda, Alberto Rodríguez, Rodoleisi Moreno, Yunior Ibarra, además de una legión intermedia compuesta por Daviel Gómez, Luis Dariel Serrano… ¿por quién decidirse a la hora de conformar el cuadro regular?

“Sigo la misma línea, conmigo va a jugar el que se lo gane y siempre que haya la posibilidad todo el mundo va a entrar al terreno”.

El pronóstico…

“El año pasado hablamos de que el equipo saldría a jugar pelota y creo que lo logramos. Esta vez si no hablamos de clasificar, entonces es que vamos a retroceder y eso mejor ni pensarlo”. El año pasado volvieron a ceder en ese partido que no se puede perder… “Es verdad que este equipo cuando juega con los débiles como que decae un poco; hemos trabajado por cambiar esa imagen, aunque eso no se resuelve de un día para otro”.