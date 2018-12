La otra hombrada de los Gallos

Vamos a escribirlo como es: los gallos espirituanos están entre los cuatro grandes de la Serie Nacional de Béisbol en su versión 58 y pueden, incluso, comenzar en casa, pero de eso hablamos después.

Todo cuanto importa ahora mismo es que al superar tres veces a Las Tunas, acumularon balance de 31-28 para ubicarse momentáneamente en el segundo lugar de la justa, sin necesidad de esperar por el desenlace del resto de los choques.

Es verdad que tuvieron un final presionante al perder siete subseries consecutivas, pero es verdad también que gracias a cuanto tenían acumulado con la seguidilla de nueve éxitos y al zigzagueante desempeño del resto de los elencos, los espirituanos garantizaron ventaja suficiente para soportar el embate final, sobre todo ante un Industriales amenazante que tuvo opciones hasta el último partido después de un repunte peligroso pero que no le alcanzó para entrar entre los cuatro.

Otros elementos tuvieron a su favor: el no ser barridos por ningún conjunto y el aventajar en el cotejo particular a Ciego de Ávila, con lo que evitó al líder Las Tunas y al menos igualar con Villa Clara, otro de los contrincantes fuertes en el final. O sea, mientras el resto, sobre todo Industriales, perdía una tras otro, Sancti Spíritus ganaba y echaba para el saco.

Por eso a la hora en que se apretó el zapato, el aliento alcanzó y aunque enfrentaron a un equipo Las Tunas un tanto disminuido al dar descanso a sus principales regulares, por la lógica que le dio el clasificar como primeros y preservarse mejor para los play off, lo cierto es consiguieron los triunfos que se necesitaban.

Rubricaron así otra hombrada en la presente campaña. No conformes con burlar los pronósticos e incluirse entre los ocho, pasaron el comodín ante Santiago de Cuba para convertirse en el eléctrico de la campaña y ahora mucho más, con el asombro de los play off al ser, entre todos, el equipo más joven e inexperto y el que más tiempo llevaba fuera de esta fase: cinco años.

Por eso después de tanta angustia en los finales, José Raúl Delgado al fin sonríe: “Me siento aliviado y feliz porque ha sido tremenda la tensión. Empezamos a un ritmo que siempre dijimos que era imposible mantenerlo, la ventaja que cogimos en un inicio nos sirvió para el final, pero todos los días era fajaos con los muchachos, porque si habíamos echado un campeonato con un entusiasmo increíble, al final no podíamos caer”.

No es inferior la alegría de sus muchachos. Para Yunier Mendoza, ícono de la generación que jugó once postemporadas, es “una cosa muy grande porque llevamos cierto tiempo sin estar en los play off con aquel equipo que siempre clasificábamos”, mientras Geysel Cepeda, debuta en estas fases: “Es lo más grande que me ha ocurrido en la pelota, el equipo se preocupó un poco al final, pero nos reunimos y nos enfocamos en el trabajo que teníamos que hacer para alcanzar esta victoria” y Orlando Acebey celebra dos triunfos: el de la clasificación y el de un nuevo récord de hits para la pelota espirituana con 135: “Es un honor superar a uno grande como Mendoza, pero lo importante es que ayudó al equipo a clasificar y volver a los play off”.

Con la alegría de un aporte inestimable con nueve triunfos a la causa, Yuen Socarrás, ve la recompensa por “tantos meses de esfuerzo, fue un final difícil después de estar tan cómodos, fue apretado, pero fue agradable clasificar nuevamente, ahora puede pasar de todo cuando arranque el nuevo año todo el mundo empieza de cero”. Similar sensación experimenta Pedro Álvarez, quien tuvo en esta campaña su graduación con nueve éxitos y un juego salvado: “Es la primera vez que estoy en un play off, me siento superbién de haber aportado mi granito de arena y estoy feliz, primero nadie pensaba que estuviéramos entre los seis y después mucho menos entre los cuatro, jugamos estables, al final decaímos un poco, pero supimos remontar y ganar”.

A la hora del disfrute, se funden propios e “importados”. Dayan García, de traje y corazón espirituano siente que su presencia valió la pena: “En lo personal me siento demasiado contento pues logramos el objetivo que era clasificar, agradecido con Dios y con la afición y con el equipo de Sancti Spiritus por haber confiado en mí, es verdad que bajé un poco al final y eso me chocó un poco, también estoy presentando molestias en la cintura, pero el equipo lo necesitaba y tuve que dar el paso al frente, mas lo que importa es el resultado del equipo”. Con triunfos en momentos importantes, el camagüeyano Yariel Rodríguez también tiene motivos: “Creo que aporté mi granito de arena como todo el mundo, para estar aquí entre los cuatro grandes, fueron tensos los últimos juegos, pero nunca perdimos la confianza en los regulares, cada cual salió a hacer lo suyo, agradezco otra vez a Sancti Spíritus por la manera en que me acogió”. Tras el último out que selló el triunfo con sus manos, el artemiseño José Ángel Garcia, da rienda suelta a su alegría: “Tenemos el primer objetivo que era estar entre los cuatro, que fue por lo que vine aquí, para ayudar a mi equipo, soy de Artemisa, pero ahora soy espirituano, pude aportar un poco, lo que pasó al final es parte del juego, estuvimos demasiado bien a mitad de campeonato, no importa cuando se estuvo bien, ni cuando mal, el problema es clasificar”.

Y aunque ya tienen el boleto que es lo importante, e incluso el rival, que es Villa Clara, (31-29) aún los espirituanos deberán efectuar el partido pendiente ante Industriales que será el martes 25 en el Latinoamericano para definir la ubicación final y el estadio de arrancada.

De ganar, los espirituanos serían segundos y las acciones arrancarían por el “Huelga”, mientras la otra semifinal está pactada entre Las Tunas (34-26) y Ciego de Ávila, (31-29) en terreno de los orientales.

El 27 será la fecha de petición de refuerzos para lo cual ya José Raúl tiene al menos pensado las posiciones: “La ausencia de Yunior Ibarra nos obliga a pedir un receptor, también necesitamos un jugador de cuadro y otro lanzador. Los play off son impredecibles, solo te adelanto que vamos a salir a darlo todo”.