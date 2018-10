Las costosas profecías del horóscopo

Acabo de consultar mi horóscopo. Me sonrío porque Tauro dice más o menos lo que ayer y seguro, lo de mañana. Géminis se pierde en semejantes vaguedades y las imprecisiones se repiten en Virgo, Sagitario y todos los demás. Un trasfondo optimista y complacedor matiza cada palabra. El arpón se mantiene dispuesto para pescar a ingenuos, inseguros o supersticiosos.

Con 50 años la candidez se fue a bolina y los mensajes no llegan con la misma traducción que a los 15 o los 22. La vida ya hizo sus mellas. En la juventud resulta comprensible esa hermosa dosis de inocencia que también a mi generación la hizo buscar en los espíritus reveladores de la güija, los oráculos chinos, la cartomancia o los signos zodiacales, por entonces accesibles en copias amarillentas transmitidas de mano en mano, por fortuna, sin costo alguno.

Aunque no pretendo aguar la fiesta de nadie porque cada quien es libre de consultar lo que mejor le parezca para encontrar las señales de un futuro escurridizo y enigmático, aunque quizás estas ancestrales adivinaciones describan algunas certezas inexplicables, un dato encontrado por azar despabiló las inquietudes para este comentario.

Resulta que entre los servicios que la empresa de aplicaciones informáticas Desoft presta a través de una línea móvil —las conocidas consultas al 8888—, el que más demanda presenta es la búsqueda del horóscopo.

De los casi 5 916 000 accesos al 8888 registrados en el país al cierre de agosto, más de 2 715 000 —o sea, cerca de la mitad de las búsquedas—, se dedicaron a revisar estas predicciones diarias de los signos zodiacales, ya sea de la astrología occidental o de la china.

Y lo más interesante: todas esas personas se gastaron 16 centavos de CUC en esa trivial indagación, dato que, sumado y multiplicado, arroja que en lo que va de año los cubanos han dilapidado en esta friolera nada más y nada menos que unos 434 400 CUC.

Para Desoft y Etecsa, que reciben a partes iguales la ganancia, el negocio parece redondo, pero los consultantes dejaron de consumir con cada exploración alrededor de 4 pesos cubanos, que quizás mejor pudieron emplear en comprar un refresco, alguna croqueta, caramelos, helados o hasta un modesto libro, para no solo pensar con el estómago.

Aunque no existen estudios ni claras definiciones al respecto, se presume que la mayoría de los accesos a este servicio corrieron a cuenta de los jóvenes, a quienes casi siempre sus padres les recargan el teléfono o el dinero les cae en paracaídas desde el extranjero y no lo valoran en su justa medida porque no sudaron la camisa ni emplearon las neuronas para cobrarlo.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el horóscopo constituye una predicción del futuro basada en la posición relativa de los astros y de los signos del zodiaco en un momento dado. En astronomía, el zodiaco se define formalmente como una banda de la esfera celeste de 18 grados de ancho centrada en la eclíptica, la cual no es fija, sino que se desplaza ligeramente con el tiempo sobre el fondo del cielo y se divide en 12 partes iguales llamadas signos zodiacales.

El zodiaco posee una importancia fundamental en la astrología occidental. Otras culturas con tradición astrológica como la china otorgan también trascendencia especial a esta región del firmamento, aunque lo definen de otro modo a partir de la rotación de la luna y la asignación de un animal a una docena de años.

Realmente el zodiaco de la astrología no está compuesto por las constelaciones zodiacales, sino por los signos astrológicos que forman el llamado horóscopo y resultan arquetipos en la memoria con los cuales los astrólogos definen la personalidad de cada individuo.

Desde la antigüedad se utilizaban estas conclusiones astrológicas. Muchas culturas, como la maya y la de los habitantes de Babilonia, emplearon formas de predicción similares basándose en sus propios calendarios en relación directa con los astros.

La verdad, dicha y redicha hace mucho tiempo, es que no existe ninguna prueba o estudio científico que sostenga la validez de las predicciones obtenidas mediante cualquiera de las diferentes versiones de esta práctica.

Incluso, algunos aseguran que la creencia en la efectividad del horóscopo se ve potenciada por un fenómeno psicológico normal, por el cual se recuerdan fácilmente las coincidencias y se olvidan las fallas. La vaguedad, unida a la alta probabilidad de las supuestas predicciones, permite un índice de aciertos bajo, pero lo suficientemente alto para que el mecanismo funcione.

La tradición de la creación de horóscopos proviene, sobre todo, de las creencias de la antigüedad, cuando se daba por sentado que la posición y movimiento de los cuerpos celestes podían predecir futuros acontecimientos o el desarrollo de la personalidad de un ser humano. Estas suposiciones ya se han refutado en numerosas publicaciones científicas, por lo cual estos vaticinios y la astrología misma clasifican en el mundo del esoterismo.

Cuando se busca por Internet aparece que medio mundo sigue aferrado a los horóscopos y que estos se promocionan lo mismo en el sitio de la ABC, que en el de Univisión o La Nación, como otra confirmación de que corren tiempos de banalidad incalculable. A quien disponga de 16 centavos y le plazca seguir despilfarrándolos cada día para recibir las profecías astrales sabe que echa por la borda casi 60 CUC al año en pos de un futuro incierto. A ese paso, recibir un adelanto de los enrevesados vericuetos del destino sale bastante caro. Y ojalá las profecías anunciadas se parezcan a la realidad.