Lograr una organización que se parezca a la mujer cubana

El papel que desempeña la Federación de Mujeres Cubanas y su incidencia en el desarrollo de la sociedad se debatió en el Pleno Provincial desarrollado en Sancti Spíritus; aunque la interrogante que acaparó el interés de las presentes fue: ¿Cómo hacer más atractiva la organización para llegar al XX Congreso con proyecciones sólidas, a tono con los retos que hoy enfrenta la sociedad?

Nada fácil resulta encontrar respuestas a las deficiencias que durante años matizaron el quehacer en algunos territorios, incluso, en bloques y delegaciones donde ni siquiera la recogida de la cotización se materializa de manera acertada; pero si algo quedó claro en este encuentro es que en todo el proceso de fortalecimiento en las diferentes estructuras hubo más interés de las jóvenes por colaborar y sumarse a las filas de la FMC o formar parte de la cantera de cuadros que darán continuidad a la obra de la Revolución.

Se trata de preservar las conquistas alcanzadas por la mujer cubana y más aún de las espirituanas, las que han demostrado su protagonismo en labores tan vitales como los servicios de Salud, Educación, la Defensa, en la esfera de la Economía y en otros frentes donde el empuje de las féminas resulta determinante.

Para Surina Acosta Brooks, miembro del Secretariado Nacional de la FMC, la respuesta está en hacer más atractiva la organización a partir de estimular que las jóvenes y otras mujeres que aún permanecen inactivas se sumen. “Se podrá haber hecho mucho en todos estos años —dijo—, pero si no captamos, capacitamos y damos seguimiento a las que recién se incorporan a nuestras filas, si no las encauzamos, entonces las metas no se alcanzan”.

Asimismo, llamó a evaluar lo que se ha hecho en el período transcurrido entre el IX y el X Congresos de la FMC, para buscar elementos de comparación que permitan ir hasta los problemas con el fin de erradicarlos.

Acosta Brooks destacó que Sancti Spíritus está entre las provincias con mayor porciento de mujeres incorporadas al sector no estatal en el país (13 400), de las cuales 7 073 se desempeñan como trabajadoras por cuenta propia, por lo que llamó a seguir de cerca su desempeño dentro de la FMC.

Por su parte Belkis Díaz Jiménez, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en Sancti Spíritus, hizo un recuento del balance previo al X Congreso a nivel de municipios para arribar a la asamblea provincial, prevista para el 16 y 17 de noviembre, con mejores resultados en cuanto al funcionamiento y el cumplimiento de las tareas.