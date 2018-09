Los Gallos en la 58 SNB: El aporte de los guantes

No siempre bien ponderada dentro de un juego de béisbol, la defensa suele constituir esa suerte de cuerda de equilibrio que estabiliza o desestabiliza un partido, salva una situación de apuro, coarta una racha ofensiva…; en fin, puede decidir un marcador.

Por eso, a la hora de evaluar el desempeño de los Gallos, envueltos en el sueño clasificatorio cuando resta poco menos de un tercio, hay que sopesar la mejoría de sus guantes, mucho más porque es un equipo mayoritariamente joven. Las estadísticas lo reflejan. Con 976 tienen el segundo mejor promedio defensivo de la lid (el pasado año lo hicieron para 974) y eso que de sus 23 errores (a menos de uno por partido), 11 fueron en la subserie inicial ante Artemisa, cuando pareció “un equipo de guajiros acabados de bajar de la loma”, según su mánager José Raúl Delgado.

Mas, las cosas cambiaron al punto de apenas cometer ¡12 pifias! en 23 juegos. “Enfocamos la preparación hacia todos los departamentos, pero hacia este en especial —explica Delgado—. Además, desde las categorías inferiores ellos juegan diferentes posiciones, por eso a veces traemos un jardinero para el cuadro o viceversa, sin que se note el cambio”.

Con la autoridad que le ofrece haber resultado el mejor segunda base que ha pasado por los terrenos espirituanos, Miguel Rojas ha tratado de transmitir desde su experiencia lo que lograron sus manos: “Insistimos en el rolling de frente, una dificultad que tenía el equipo, por eso hicimos muchas repeticiones. En ese trabajo contamos con el apoyo de Rigoberto Rodríguez y Rafael Muñoz. Han mejorado, pero tienen que seguir trabajando en la concentración, en la anticipación de la jugada”.

Otro indicador que habla a favor de la defensa es la combinación de doble play, tan salvador para situaciones de peligro. Con una treintena de jugadas de doble matanza fabricadas muestran un promedio bastante eficiente. “Es un ejercicio en el que insistimos todos los días, la reacción y la rapidez, la colocación en el terreno. Creo que Daviel Gómez ha hecho un trabajo maravilloso en el siol”.

Y tiene razón. Con solo dos errores en una posición tan exigente como la del camarero, Daviel ha dado una de las mejores muestras de mejoría, un elemento que reconocen tanto Rojas como Orlando Acebey, titular del siol, donde también ha estado el fomentense.

“Él está preparado para esa posición también. En general, el equipo está jugando bien a la pelota y así las cosas salen mejor, hay una buena comunicación entre los jugadores en el terreno y eso es fundamental, tengo cinco errores, pero debo mejorar”, afirma Acebey.

Otro que ha respondido como “debutante” en primera base ha sido Luis Dariel Serrano, quien busca reajustarse tras dos años fuera del juego activo. “Desde el entrenamiento me preparé en todos las posiciones, sobre todo tercera y primera, aunque pasé por siol y segunda para ver rollings desde todo tipo de ángulo; trabajaron mucho conmigo y sabía que en tercera no había mucha opción por Rodoleisis. En primera al principio tuve algunos problemas porque no era la que jugaba, pero a medida que han ido pasando los juegos no les voy tanto a los rollings que son para segunda, les voy mejor al fly, y eso es entrenamiento y más entrenamiento”.

Si una posición ha marcado diferencias —además del jardín central con un brazo de lujo como el de Geysel Cepeda— es la receptoría, aun cuando tres de sus integrantes están en “minoría” de edad: Yunior Ibarra (23), Loidel Rodríguez (20) y Luis Alberto Meneses (19); más Yosvani Canuto (28).

El registro de 20 cogidos robando y seis robos resulta el mejor del país, un saldo en que se advierte la impronta de quien fuera receptor con título olímpico. “Como en la parte final del pasado año presentamos algunas dificultades, trabajamos mucho con Yunior Ibarra —refiere José Raúl—. Se trabajó en el tiro a las bases y él ha sido muy certero en eso, en el bloqueo a los lanzamientos y hasta con los lanzadores por el cuidado de los corredores; en Las Tunas puedo decirte que se las robaron a ellos. La labor ha sido pareja con el resto, pues Loidel jugó la Sub-23, y eso le dio buenos resultados, y Meneses viene con buen aval de los juveniles”.

Desde la pasada campaña Yunior Ibarra se adueñó de la titularidad, tras aprovechar la coexistencia y el vaho de otro receptor de equipos Cuba como Eriel Sánchez. Con más de 180 innings jugados y el mejor por ciento de cogidos robando de toda la campaña (18-6), el muchacho atrae la mirada de los entendidos. “El año pasado fue consagratorio, ya que integré el equipo Cuba al Mundial Sub-23, estuve en el tope con Nicaragua y la Serie Especial me sirvió de mucho también; además, trabajé las piernas, la mecánica, los tiros a segunda y eso lo complementé aquí con José Raúl y los demás entrenadores; con los lanzadores tengo como una seña de viraje cuando pienso que el corredor se va a ir o está adelantando mucho y en los tiros a las bases influye la rapidez de la mecánica y, claro, estar en el juego”.

Por aguas turbulentas se siguen moviendo los Gallos cuando se asoma la lucha sin cuartel por los ocho primeros cupos. Y, aunque el tramo demandará de un accionar parejo de todos los departamentos, que no quede por los guantes es lo que espera la afición.