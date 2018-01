Lula será juzgado en segunda instancia por el Tribunal Regional Federal de la 4ta Región (TRF-4), en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul, por la supuesta posesión ilegal de un apartamento tríplex en Guarujá, ciudad costera situada cerca de Sao Paulo y conocida por su gran número de playas.

En reunión con un grupo de periodistas el exjefe de Estado recordó que no renunciará a disputar las elecciones presidenciales de octubre porque ‘no conozco la palabra desistir, no la he usado nunca en mi vida’.

Si se me prohíbe ser candidato presidencial por una decisión política del Poder Judicial, sería un fraude, destacó.

Expresó el líder histórico del Partido de los Trabajadores que su condena -9 años de reclusión- en primera instancia por el juez federal Sérgio Moro ‘fue fruto de un proceso político y no jurídico’.

Sobre el juicio de la próxima semana, dijo esperar que los jueces sigan las leyes. ‘No puedo juzgar lo que va a decidir el tribunal porque no conozco a ningún juez. Lo único que espero es que hayan leído el proceso y con base a eso decidan respetando el Código Penal y la Constitución’, observó.

Intentar crear un proceso jurídico para evitar que alguien sea candidato es poco democrático, añadió.

Para los analistas una ratificación de esa sentencia podría implicar la inhabilitación del exmandatario, favorito en los sondeos electorales.

Si tuviese el uno por ciento en las encuestas, nadie querría inhabilitarme, el pueblo me inhabilitaría. Voy a intentar que el pueblo sea el gran jurado de la democracia de este país. Por eso no puedo desistir’, destacó.

Recalcó que su batalla es para probar su inocencia. ‘Y no quiero ser candidato para no ser condenado, quiero ser absuelto para ser candidato’, añadió.

De 72 años, Lula arremetió contra sus acusadores y a su vez les acusó de no tener pruebas en su contra.