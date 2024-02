Embajador palestino en Brasil apoya a Lula en su postura por situación en Gaza

Para el embajador Alzeben, las reacciones contra el discurso de Lula tienen relación con otras banderas defendidas por el actual gobierno brasileño. (Foto: PL)

El embajador de Palestina en Brasil, Ibrahim Alzeben, defendió este lunes al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su posición sobre la situación en Gaza enfocada en defender la creación de un Estado palestino.

«Esa campaña comenzó, indirectamente, porque Lula está defendiendo un reconocimiento inmediato del Estado de Palestina como miembro pleno de la ONU (Organización de las Naciones Unidas», declaró Alzeben durante entrevista concedida a la estatal Agencia Brasil.

Lo anterior, señaló el diplomático, «es lo que está detrás de toda esta campaña, y (Benjamin) Netanyahu (primer ministro de Israel) habló bien categórico que no va a aceptar la existencia de un Estado palestino».

Este domingo, Lula comparó la ofensiva militar israelí sobre Gaza con el Holocausto cometido por el dictador de Alemania, Adolfo Hitler, contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial.

«¿Sabe? Lo que está pasando en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no existe en ningún otro momento histórico. Pero existió cuando Hitler decidió matar a los judíos», denunció el líder progresista en Addis Abeba, Etiopía, donde asistió a la cumbre de la Unión Africana.

Al respecto, Netanyahu consideró a Lula persona non grata en su país y el titular de Asuntos Exteriores, Israel Katz, anunció que el exsindicalista no será bienvenido a Tel Aviv hasta retractarse de sus comentarios.

Para Alzeben, «él (primer ministro) no aceptará ninguna intervención de una influencia exterior. Él no quiere negociar con los palestinos. Está matando a los palestinos y no quiere que nadie intervenga en ese asunto», concluyó.

Según la agencia noticiosa, en el plano internacional, Brasil defiende un Estado palestino «económicamente viable conviviendo lado a lado con Israel, en paz y seguridad, dentro de fronteras mutuamente acordadas e internacionalmente reconocidas, que incluyen la Franja de Gaza y Cisjordania, teniendo Jerusalén Oriental como su capital».

De acuerdo con el embajador Alzeben, las reacciones contra el discurso de Lula tienen relación con otras banderas defendidas por el actual gobierno brasileño.

«Él está siendo atacado no solo por esta posición a favor de Palestina, sino también por todo el conjunto de banderas dignas que él está levantando desde que asumió el poder», refirió.

Consideró que las embestidas contra el discurso del presidente resultan injustas porque Lula condenó el nazismo, a Hitler y el Holocausto.

«Su posición también se solidariza con los judíos que fueron sometidos al genocidio. Este genocidio que condenamos y que todos con conciencia viva deben condenar», subrayó.

En 134 días de enfrentamiento bélico en Gaza se registran dos mil 512 masacres cometidas por el Ejército israelí de ocupación, revelan fuentes periodísticas.