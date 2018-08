Ofrendas florales de Raúl y Díaz-Canel en exequias de Carilda Oliver

Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez acompañan las cenizas de Carilda Oliver Labra, fallecida este miércoles a los 96 años de edad

En la casona colonial de la Calzada de Tirry 81 le rindieron tributo a la Premio Nacional de Literatura intelectuales, artistas y habitantes de la ciudad donde la autora de Al Sur de mi garganta escribió su obra lírica, épica y erótica, de gran relevancia en las letras hispanoamericanas.

Alpidio Alonso, titular de Cultura de Cuba, dijo que el deceso de Carilda constituye un duro golpe para la cultura en la nación, fue una mujer que estuvo a la vanguardia, hizo una contribución real a la emancipación humana y le cantó a Matanzas y a su Patria.

No se puede ser superficial a la hora de valorar la obra de Carilda, instó el Ministro, ella amó a su tierra intensamente, es imposible hablar de Matanzas sin mencionarla, no hizo concesiones, nos dejó la más profunda de las lecciones: cómo debe vivir y morir un poeta.

Al tributo popular a la llamada Novia de Matanzas acudieron Lázara Mercedes López Acea, miembro del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido, y Víctor Fidel Gaute López, integrante de dicho Secretariado, así como también Teresa Rojas Monzón y Tania León Silveira, primera secretaria del Partido y presidenta del Gobierno en la provincia, respectivamente.

Nancy Morejón y Antón Arrufat, Premios Nacionales de Literatura, expresaron el dolor ante la pérdida de la amiga, destacaron su obra poética, y que su ambición era que toda la tierra de Cuba estuviera sobre su cuerpo, sobre su cadáver, como lo expresó en el poema La Tierra, que

aparece reflejado en una tarja en una calle de La Habana Vieja.

Para Luis Morlote Rivas, vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, no fue pura formalidad que los jóvenes decidieran entregar a Carilda el Premio Maestro de Juventudes, es una maestra de generaciones, es de esas personas que tiene una inmensa obra intelectual y también popular, en su casa de la Calzada de Tirry siempre cupo la Isla entera.

Carilda Oliver Labra (Matanzas 1922-2018) falleció en la madrugada de este miércoles en su casa de esta ciudad, deja una huella de unos 40 libros publicados en varios idiomas, numerosos premios y condecoraciones, y caracterizó su vida por el arraigo a la tierra que la vio nacer.