Ospaaal condena en Cuba intento de magnicidio contra Maduro

La Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (Ospaaal) condenó este ocho de agosto en La Habana el intento de magnicidio contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Mediante una operación terrorista al servicio de la ultraderecha oligárquica y del imperialismo se cometió el pasado 4 de agosto un intento fallido de magnicidio contra Maduro durante la parada militar conmemorativa del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, refiere una declaración a la que tuvo acceso Prensa Latina.

A criterio de la Ospaaal, estos grupos apelan a operaciones criminales extremas porque están arrinconados y políticamente derrotados ante la audacia de los contragolpes propinados por la Revolución Bolivariana a los planes desestabilizadores e inconstitucionales.

En Venezuela no habrá guerra fratricida, no habrá intervención militar del imperio. Las conspiraciones del eje reaccionario Miami – Bogotá – Caracas serán frustradas. No habrá la más remota posibilidad de éxito para los mercenarios apátridas, refiere el texto.

El documento califica al pueblo venezolano de bravo y noble, además destaca el apoyo de los hombres y mujeres que les acompañan en su heroica resistencia frente a la violencia golpista y contra la guerra económica, política, diplomática aplicada por sus adversarios.

La paz, la esencia humanista de la genuina democracia popular chavista y bolivariana, se impondrá por la fuerza de la verdad, de la perseverancia y de la razón, subraya el comunicado.

Como militante de la solidaridad tricontinental, la Ospaaal repudia el intento de magnicidio contra Maduro y ratifican su solidaridad con la Revolución Bolivariana.

Fundada hace más de 50 años, la Ospaaal surgió como resultado de la Primera Conferencia Tricontinental realizada en Cuba, en enero de 1966.

Entre sus misiones sobresale canalizar en un solo haz la solidaridad entre los pueblos de África, Asia y América Latina, en torno a sus luchas y reivindicaciones fundamentales.