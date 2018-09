No se ha visto todavía el primer desliz conceptual de José Martí, el genial revolucionario padre de la independencia de Cuba, pues sus juicios fueron certeros siempre, como cuando expresó en 1893: “La independencia en los Estados Unidos vino cuando Washington; y la Revolución cuando Lincoln” (*).

Pero, ¿qué quiso decir con ello aquel hombre iluminado? Sencillamente, que para el Apóstol había diferencias bien ostensibles entre ambos conceptos, por cuanto la expulsión del dominio inglés del territorio original de las Trece Colonias en el nordeste del territorio que hoy ocupan los Estados Unidos no significó la abolición de la esclavitud, a pesar de que en la Declaración de Independencia del nuevo país se proclamaba la “igualdad entre todos los hombres”.

De ahí que para Martí disminuya el mérito de lo logrado por el hombre cuyo rostro aparece en todos los billetes de a dólar y que dio nombre a la capital del imperio y a un estado federal, pues debió pasar casi un siglo y una Guerra de Secesión (1861-1865) para que la atroz institución fuese eliminada por ley durante la administración de Abraham Lincoln al costo de un millón de muertos.

Lo cierto es que aquella Constitución adoptada por la incipiente república oficializó la esclavitud con el fin de preservar la unión de las colonias devenidas estados y Martí, que la estudió a fondo, la tildó de “pacto” y fue más allá al hacer suya la expresión del abolicionista Wendell Phillips cuando llamó a esa Ley Suprema “Pacto con el infierno”.

Según el eminente jurista y diplomático doctor Ángel Domingo Ferrás Moreno (**), en la versión original de esa Ley de leyes no se dedicaba ni una sola frase a los derechos del hombre, y no fue hasta dos años más tarde, en 1789, que bajo la presión popular se le incorporó la Declaración de Derechos (Bill of Rights), que comprende las 10 primeras enmiendas, en una misma fecha, de un solo golpe, como si fuera un documento único.

Para Ferrás el procedimiento constitucional que se llevó a cabo en el entonces incipiente país hace 231 años debe ser objeto de estudio por parte de las capas humildes de todos los pueblos y los hombres progresistas, porque un análisis de sus antecedentes “demuestra, de manera muy clara, lo que fue capaz de hacer en un momento histórico dado la alta burguesía (…) de ese país, en su propio beneficio y contra los intereses de su propio pueblo”.

Prueba de lo anterior es que constitucionalmente, con la conquista de la independencia, los obreros de las manufacturas, los artesanos y los esclavos no lograron sustanciales mejoras en sus condiciones de vida.

Es una verdad a ojos vista: la Constitución que casi dos siglos y medio después sigue rigiendo los destinos del actual imperio tiene un carácter arbitrario y antidemocrático.

Ferrás Moreno, pertinaz estudioso del tema, lo demuestra. Según el especialista lo prueban cinco hechos fundamentales: en primer lugar, la forma sigilosa en que las legislaturas estatales seleccionaron a los delegados a un Congreso para revisar los artículos de la Confederación y que una vez reunidos sobrepasaron dicho mandato, se convirtieron en Convención Federal Constituyente y elaboraron una constitución que garantizara la defensa de los intereses de los ricos; esto es, la alta burguesía comercial e industrial norteña y los plantadores esclavistas del sur.

En segundo término, las extrañas reuniones que en forma privada sostuvieron los delegados de los llamados estados grandes para ponerse de acuerdo antes de que comenzara la Convención Federal, lo que significa que la cuestión estaba preparada de antemano.

En tercero, porque, a pesar de haber sido considerada una Constitución progresista en una época en que predominaban las constituciones feudales de las monarquías absolutistas, mantuvo como una vergonzosa mancha la esclavitud de los negros y la más violenta discriminación contra el indio norteamericano, autóctono habitante del nuevo continente.

En cuarto, porque no es posible encontrar en la historia del constitucionalismo burgués la discusión de otro texto constitucional en una forma tan secreta, bajo palabra de los delegados de no comentar ni difundir lo que se discutiera a puerta cerrada, y que solo hasta poco más de medio siglo después de haber concluido la Convención fue que la opinión pública pudo conocer las características de las deliberaciones y ello casi por azar.

Y, por último, porque si poco democrático fue el procedimiento para la discusión llamada “democrática”, mucho más lejos de los métodos justos y equitativos estuvo el proceso de ratificación por el pueblo.

Una aberración de lesa democracia es que, en los tiempos de la revolución norteamericana, en Massachussets y otras colonias el derecho al sufragio estaba condicionado a la clase y cantidad de bienes que tuviera el votante. Para ocupar cargos importantes, tanto más rico se requería ser. De acuerdo con el historiador Harold Underwood Faulkner, “durante el período de la Revolución, de cada 100 blancos de las colonias, solo seis tenían derecho a votar” (***).

Para Ferrás, la Constitución norteamericana, con sus defectos y sus virtudes, es un documento típicamente yanqui, resultado —como diría Morison— del primer “trust” de cerebros norteamericanos ricos (****), porque de 74 delegados seleccionados por las legislaturas estatales, solo 55 se presentaron a la Convención y de ellos, al final, solo la firmaron 39.

Un análisis más profundo de aquella Carta Magna arroja que en realidad solo alrededor de una docena de los 39 firmantes tomaron parte activa y legislaron en representación de los algo más de 4 millones de habitantes de las 13 colonias recién liberadas, y lo que hoy más impacta es que las condiciones de entonces no se parecen en lo más mínimo a las actuales, después de la Guerra de Secesión, dos guerras mundiales, e infinidad de transformaciones internas y conflictos en que ha intervenido este país, que hoy cuenta con alrededor de 321 millones de habitantes distribuidos en 50 estados.

Pero una cosa si queda clara, como expresa la investigadora Mayra Vilasís (*****), y es que “el tiempo ha sido la mejor prueba de que la Constitución respondía fundamentalmente a los intereses manufactureros, comerciales y agrícolas de la burguesía”. Sus firmantes pretendieron proteger sus privilegios de clase, aunque ocurriesen cambios sociales, bajo la protección legal de este documento, y la vida demostró que lo lograron.

(*) Martí, José: Obras Completas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, t. II. p. 196.

(**) Ferrás Moreno, Ángel Domingo: “La bicentenaria Constitución Norteamericana”, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1990.

(***) Underwood Faulkner, Harold y otros: “Vida del pueblo norteamericano”, t. 1, p. 31.

(****)Eliot Morison, Samuel: “Historia de los Estados Unidos”, p. 274.

(*****) Vilasís, Mayra: “Valoración de Independencia de XIII Colonias” Colección Historia, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1985.