Según el pronóstico del Centro Provincial de Meteorología las condiciones invernales continuarán durante toda la semana

Desde el amanecer de este martes persisten lluvias ligeras en la provincia de Sancti Spíritus, fundamentalmente en las zonas centro y norte del territorio situación que debe continuar durante las próximas 24 horas.

Según Yosmany Mesa Pérez, especialista del Grupo de Pronósticos en el Centro Provincial de Meteorología, las lluvias no han sido significativas en ningún sitio de la geografía espirituana, pues todos los puntos de medición han estado por debajo de 11 milímetros.

Sancti Spíritus: 24 horas pasadas por agua en Topes de Collantes y Trinidad (+fotos)

Añadió la fuente que las temperaturas se comportan agradables durante la tarde de este martes con registros entre 21 y 26 grados Celsius, excepto en la zona montañosa de Topes de Collantes que computó 18.5.

La presencia de un frente frío estacionario, debilitado en su porción sur en el oriente del país y un flujo de aire del nordeste que ha estado arrastrando nublados hacia la mitad norte de la provincia ha provocado este deterioro del tiempo, condiciones que propiciarán durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles que las temperaturas oscilen entre los 18 y 20 grados Celsius.

Interrogado por Escambray acerca de la no ocurrencia del descenso significativo de los termómetros pronosticado sobre todo para el pasado domingo y el lunes, el especialista dijo que no se produjo ese fuerte frío debido a que durante la madrugada del domingo el cielo se mantuvo nublado y la tierra no pudo desprender la energía acumulada durante el día, de ahí que no se produjera el descenso de temperatura esperado y se registraran alrededor de 17 grados Celsius en el interior del territorio y algo más de 13 en zonas montañosas.