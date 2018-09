Presidió Raúl clausura del Congreso cederista

José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó este viernes en la clausura del IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la labor de los cederistas cubanos, pues la organización muestra avances sostenidos y prometedores.

En presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), reflexionó que en la actualidad la tarea ideológica es la más importante, y que es necesario avanzar en ese frente.

Se impone buscar vías que permitan implicar a más personas en los barrios, escuchar los intereses y preocupaciones, planificar bien y encontrar formas de medir la efectividad de cuanto se hace y el impacto que realmente tuvo en

las personas, resaltó.

Alertó que el pueblo cubano, instruido y culto, no se conformará con explicaciones manidas ni aceptará perder el tiempo en formalidades de poca o ninguna utilidad o movilizarse sin la motivación necesaria.

Ante esto, se necesita un pensamiento creativo, razones sólidas, y explicaciones claras, precisó el líder partidista.

El Segundo Secretario del Comité Central del PCC afirmó que para seguir adelante se requiere también de mucha voluntad, perseverancia y disposición de sacrificio para enfrentar los retos con éxito.

Señaló que, sin dejar de valorar los logros y generalizar las experiencias positivas, hay que profundizar en aquellas tareas en las cuales no se alcanzó el resultado previsto, y en las razones por las que esto ocurrió, para evitar chocar en el futuro con la misma piedra.

Siempre habrá cosas que no salgan a la perfección o como se esperaba, pero ello no puede ser motivo para la decepción, lo importante es aprender de los errores y analizar nuevas formas de enfrentar los problemas.

Machado Ventura afirmó que no tiene sentido dedicarse a comparar diferentes generaciones, toda vez que los últimos 60 años han transcurrido en el ámbito nacional en medio de un gran proceso revolucionario, y a lo externo,

en una etapa de cambios acelerados en todos los órdenes.

Referido al congreso que hoy culmina, precisó que los debates y el proceso orgánico precedente demostraron la necesidad de que la organización sea cada vez más útil a la comunidad donde actúa, contribuyendo a multiplicar

lo positivo que existe y combatiendo lo mal hecho.

También es importante que los CDR fomenten la unidad de la familia y contribuyan a continuar reafirmando los valores de nuestra sociedad socialista, puntualizó.

Machado Ventura calificó de decisivo el apoyo de esta organización a los procesos electorales del país y la discusión del Proyecto de Constitución de la República.

En el IX Congreso de los CDR, que se desarrolló desde el pasado miércoles, participaron unos 480 delegados de todas las provincias, además de invitados de 10 países.