Sancti Spíritus en alerta higiénico-epidemiológica

Al Aedes aegypti no le ha bastado con volverse viral —mediáticamente hablando— más por las veces que ha trascendido en noticia que por las tantas picaduras que ha provocado. Desde que plantó morada en Sancti Spíritus, como en toda la isla, se viene advirtiendo una y otra vez: que si le seguimos facilitando criaderos, que si no se le puede cerrar puertas a la fumigación, que si el dengue enferma… y mata.

Hace unos días una nota emitida por el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM) volvió a levantar no pocos revuelos. Y no solo porque la comunicación declara a la provincia en alerta debido a un alto riesgo epidemiológico, sino también porque Escambray ha conocido de casos graves y hasta de fallecimiento a causa, presumiblemente, de dengue hemorrágico.

Para intentar seguirle otra vez el vuelo a los mosquitos este semanario dialogó con el doctor Pedro Enrique Rodríguez González, director del CPHEM, y las doctoras Yurien Negrín Calvo y Marennys Moreno Gutiérrez, vicedirectoras de dicha institución.

Recientemente el CPHEM emitió una alerta por alto riesgo epidemiológico, ¿a qué panorama obedece esta comunicación?

Pedro: Se refiere a que en el país hay varias provincias que mantienen abiertas trasmisiones de dengue y zika. Sancti Spíritus recientemente cerró una trasmisión de zica en Trinidad, que se mantuvo sobre todo los meses de julio y agosto y en septiembre logramos controlar esta situación. La alerta la emitimos para que la población se sume a todas las acciones que estamos haciendo desde el punto de vista de lucha antivectorial.

¿Qué municipios hoy se encuentran en una situación más complicada?

Pedro: Hoy en trasmisión no tenemos ningún municipio, pero sí existen municipios de riesgo por la ubicación geográfica que tienen y los elevados índices de infestación. Es el caso de Trinidad, Sancti Spíritus —sobre todo en el área centro, sur y norte—; Jatibonico y Cabaiguán.

¿Actualmente qué está propiciando la proliferación del mosquito?

Pedro: Yo creo que las condiciones se mantienen, primero porque en Trinidad continúa la afectación con el abasto de agua a la población. También influyen los meses del año y la falta de percepción de riesgo de la población. A esto le agregamos que en Trinidad y Sancti Spíritus, en años anteriores, existió trasmisión de dengue, el dengue que vamos a recibir ahora puede ser muy, muy agresivo con respecto a la primera aparición. Se nos ha dado ya la presencia de algunos casos graves con dengue complicado donde la sintomatología es más florida que un dengue normal y aparecen otras complicaciones; entonces nos hace más complejo el manejo de los pacientes, lo que puede traer consigo hasta el fallecimiento de los mismos.

Estamos haciendo estudios virológicos para saber qué tipo está circulando en la provincia, fundamentalmente en estos casos graves que nos han aparecido. Es muy agresivo y la sintomatología es más invasiva en los pacientes que han sido expuestos anteriormente a un dengue; por eso es la alerta que estamos dando para trabajar en conjunto la campaña de la lucha antivectorial.

¿Este dengue complicado es un dengue hemorrágico?

Pedro: Dengue hemorrágico. Hemos tenido dos casos de Trinidad, dos casos de Sancti Spíritus… Ha habido casos complicados y, aunque la mayoría ha evolucionado satisfactoriamente, se puede morir por esa causa.

Yurien: Es importante hacer énfasis en que las personas acudan de inmediato cuando sientan alguna manifestación. Por ejemplo, tenemos otra paciente que está complicada y acude al médico al quinto día de aparición de los síntomas y llegó directo a la sala de terapia intermedia y hoy está evolucionando con una trombocitopenia; es decir, con signos de agravamiento, de complicación del dengue y acude de forma tardía al médico. La gente sí tiene que percatarse de que se están complicando y hay que acudir de inmediato.

¿Qué signos de agravamiento representan una alarma para la población?

Yurien: En sus inicios siempre se presenta con fiebre que puede ser elevada o no, incluso ser una febrícola, pueden tener dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, pero realmente pueden empezar a complicarse al tercer, cuarto o quinto día con manifestaciones de decaimiento marcado, inapetencia, somnolencia y otras manifestaciones orgánicas que no se ven a simple vista, como descenso brusco de las plaquetas que puede llevar al sangramiento del paciente a diferentes niveles. Pueden tener también líquido con derrame pleural, ascitis, que son signos de agravamiento.

Tiene otras manifestaciones que no han sido como en años anteriores o como otras que ha tenido el dengue, porque en muchos casos está cursando con vómitos, diarreas que pudieran confundirse con otros síntomas digestivos, como ha sucedido con algunos pacientes.

¿En la actualidad afecta más el dengue que el zica?

Pedro: No, en mayor medida nos ha estado afectando el zika. Estos casos de dengue han aparecido como dengue aislado, no están concentrados en un solo grupo poblacional, lo que nos ha dado la posibilidad de no tener trasmisión.

¿Ante el alto riesgo epidemiológico se intensifican las acciones?

Marennys: Son las mismas acciones, pero ya reforzadas: trabajar el control vectorial, la vigilancia epidemiológica del síndrome febril, seguir intencionando el ordenamiento ambiental y trabajar, además, sobre la promoción de salud desde la educación popular sin dejar de insistir en la autorresponsabilidad ciudadana en el autofocal familiar y laboral.