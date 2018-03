Sancti Spíritus es alegría y juventud

Como parte de la celebración del 4 de abril, Sancti Spíritus será testigo de un amplio programa de acciones

Porque Sancti Spíritus es sede central de las celebraciones por el 4 de abril es que hoy esta provincia es todo júbilo, fuerza que la impulsa a crecerse para el día feliz y que motiva trabajos productivos, discusiones de base, visitas a lugares históricos y mucho más.

De acuerdo con Isbel Reina Abreu, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en este territorio central, a los espirituanos los colma un sano orgullo revolucionario a solo escasos días de los cumpleaños de las organizaciones cubanas más jóvenes.

Principalmente porque ser sede es también un reconocimiento a los pinos nuevos, a su desempeño en todos los sectores, ya sea en la docencia, la producción o los servicios, resaltó.

Aclaró que la mejor manera de que la UJC continúe siendo lo que representa es continuar haciendo Revolución desde la cotidianidad, hacer propuestas, discutir, señalar, desde los comités de base, núcleo de la organización.

Asimismo, el dirigente juvenil señaló a la ACN que aún falta mucho, pero la idea sigue siendo aunar criterios, oyendo lo que se tiene que decir y cambiar lo que no funciona, porque el objetivo de la UJC seguirá siendo llegar a cada joven, en el lugar donde esté.

Actualmente es una fortaleza lo que hemos logrado en el sector no estatal, donde más de 500 jóvenes pertenecen a la organización y hay alrededor de 25 comités de base aquí, lo que permite que también se canalicen sus planteamientos e inquietudes, porque el propósito es llegar a todos, sean militante o no.

Aún se deben romper clichés sobre la organización, puntualizó, actualizar la manera en que nos relacionamos y lograr que el diálogo sea más fluido entre las nuevas generaciones, que ellos asuman el protagonismo de la UJC porque esa es su razón de ser.

Cumplir, proponer y sobre todo hacer, marca hoy a la UJC, y junto a ella, también sobresalen el trabajo de las Brigadas Técnicas Juveniles, la Asociación Hermanos Saíz, el Movimiento Juvenil Martiano, que convocan e integran, lo que permite tener varias visiones críticas y objetivas acerca de los jóvenes.

Los 56 abriles de la UJC y los 57 de la Organización de Pioneros José Martí constituyen una oportunidad no solo para festejar, sino para que en esta celebración gigante cada joven y niño se sienta partícipe de estas organizaciones, que sientan esa representación.

Recordó que en Sancti Spíritus la juventud universitaria apoyó en un momento decisivo, brindándoles a los damnificados del huracán Irma toda esa energía propia de los años rebeldes, y con ello se validó la fuerza de la solidaridad.

Como parte de la celebración por la efeméride, Sancti Spíritus será testigo de un amplio programa de acciones, entre ellas trabajos voluntarios, así como la inauguración de obras constructivas que beneficiarán el funcionamiento de la organización y otras con fines recreativos.