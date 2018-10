Sector estatal de Sancti Spíritus muestra sobregiro en el consumo energético

Más de 1200 megawats/ hora de sobreconsumo registró el sector estatal en la provincia de Sancti Spíritus al cierre del mes de agosto, lo que representa un incumplimiento del 4,5 por ciento con respecto al plan asignado al territorio para el periodo.

Las entidades sobregiradas fueron nueve, entre ellas se encuentran las Empresas Alimentaria, de Producción de Materiales de la Construcción, Comercio, Comunales, Educación y Dirección Provincial de la Vivienda.

El gasto excesivo del alumbrado público fue una de las causas de este indicador negativo, lo que ocasionó la reducción de más 200 toneladas de combustible del plan de la economía para la provincia en 2018, según Camilo Pérez Pérez, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial (CAP).

El dirigente instó a las empresas e instituciones incumplidoras en el consumo energético a enmarcarse nuevamente en el plan para que se afecte lo menos posible el alumbrado público de la provincia.

Pérez Pérez dijo además que el control para el ahorro en cada centro laboral debe ser superior, ya que hay cuestiones subjetivas que no se han resuelto como la autolectura diaria y la solicitud de la demanda energética de cada mes en el plazo estipulado.

Carlos Misael Rodríguez Márquez, director general de la Empresa Eléctrica en Sancti Spíritus, expuso que mientras haya una entidad que incumpla el plan, existe el riesgo de que al cierre del año la provincia también sea incumplidora.

“Nosotros no estamos autorizados a consumir más energía que la que tenemos, hay que buscar alternativas para no afectar al pueblo, nada justifica el sobreconsumo de energía eléctrica, hay que hacer autoinspecciones a las entidades, y no se le puede dejar ese problema solo a los energéticos de las entidades. Incluso esta provincia lo que hay es que alumbrarla más,” aseveró Javier Brito Pérez, vicepresidente del Órgano de Gobierno, en análisis realizado por el Consejo de la Administración.