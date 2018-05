Tormenta subtropical Alberto hace historia en Sancti Spíritus (+fotos)

Desde la madrugada de este lunes se reportan precipitaciones intensas en buena parte de la provincia y se mantienen las medidas de protección a la población vulnerable

Luego de varias horas de poca ocurrencia de precipitaciones en la tarde y noche del domingo, desde horas de la madrugada de este lunes Sancti Spíritus está bajo el efecto de lluvias torrenciales y en 21 puntos de la provincia los reportes sobrepasan los 100 milímetros, cuatro de ellos por encima de los 200, también se registran inundaciones y los nueve embalses siguen aliviando sus volúmenes excedentes.

Las precipitaciones están asociadas a las bandas de alimentación de la tormenta subtropical Alberto que cruzan sobre la región central del país, situación que según los especialistas de meteorología en el territorio debe mantenerse en el transcurso del día, por lo que son altas las probabilidades de lluvias para toda la jornada.

Según la red pluviométrica del territorio los mayores acumulados de lluvias, concentrados principalmente a partir de la medianoche de este lunes, se originaron en Méyer, Trinidad y Las Cuabas, en Fomento, con 250 milímetros, Jíquima de Peláez, 238 y Cariblanca, en Fomento con 205.

Otros reportes de lluvia informados a la prensa dan cuenta que en 17 lugares de la provincia los acumulados sobrepasaron en las últimas 24 horas los 100 milímetros.

En el caso de la ciudad de Sancti Spíritus precipitaron en las últimas 24 horas —hasta las 8.00 a.m. de hoy—, 168 milímetros y, en el caso de la estación meteorológica situada aledaña al aeropuerto cayeron entre las 4.00 a.m. y las 8.00 a.m., 106 milímetros de lluvia.

Otros acumulados de interés se reportan en la Estación Hidrométrica Paso Ventura, ubicada en El Saltadero, Cabaiguán, con 153 milímetros en las últimas 24 horas.

Alberto Eirín, delegado de Recursos Hidráulicos en el territorio, informó desde la presa Zaza que el mayor embalse de Cuba acumulaba al amanecer de hoy 948 millones de metros cúbicos de agua, volumen que puede elevarse a juzgar con la intensidad de las lluvias y los grandes escurrimientos que se reportan.

“Se sigue monitoreando el embalse, permanecen libres las compuertas del aliviadero y hasta por la mañana la Zaza ha vertido más de 270 millones, nivel que también continuará creciendo para evitar que la presa sobrepase los volúmenes previstos por prevención hidrológica”.

A tono con el fuerte régimen lluvioso que afecta principalmente las zonas centro y norte de la provincia, se han extremado las medidas de protección y vigilancia para evitar daños a las personas.

En tal sentido desde la pasada jornada permanecen protegidos en centros estatales y casas de familias y amistades más de 4 300 personas de cinco municipios, una parte de ellos provenientes de las comunidades situadas al sur del territorio y aguas debajo de la presa Zaza.

Las intensas precipitaciones han provocado inundaciones en varios puntos de la ciudad cabecera provincial, como el barrio de Agramante, a la vez que en diversas calles y carreteras se reportan altos niveles de agua acumulada, situación que ha obligado a suspender el servicio de transporte urbano y en otros lugares de la provincia. También se ha interrumpido el arribo de ómnibus nacionales momentáneamente por inundaciones en algunas partes de la Autopista Nacional.